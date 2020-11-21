صور المسربة للهاتف Poco M3 تعرض لنا تصميمًا غير تقليدي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Poco M3 في اليوم 24 من شهر نوفمبر الجاري، وهو ما يعني بعد أيام قليلة من الآن. وحتى ذلك الحين، فقد تم اليوم تسريب صورة رسمية يُقال بأنها للهاتف Poco M3.

كما ترون إنطلاقًا من هذه الصور، يبدو أن الهاتف Poco M3 يواصل المسيرة غير المألوفة للعلامة التجارية الفرعية Poco التابعة لشركة Xiaomi والتي بدأتها مع الهاتف Poco X3. هذه المرة الشعار ليس ضخمًا فقط، وإنما هو موجود في مكان لم نكن معتادين على رؤية شعار الشركات فيه، فهو يتواجد الآن في الجانب المقابل لوحدة الكاميرا.

بالحديث عن ذلك، توجد ثلاث كاميرات في الخلف يتواجد بجانبها ما يبدو أنه فلاش LED مُزدوج. من المحتمل أن يتم إطلاق الهاتف Poco M3 باللون الأسود والأصفر والأزرق، ولكن قد لا تكون هذه هي كل الألوان التي سنراها.

تحتوي الشاشة على قطع في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية ويمكننا أن نرى بوضوح مستشعر بصمات الأصابع المثبت على الجانب، مما يعني على الأرجح أن هذا الهاتف سيضم شاشة بتقنية LCD. ووفقا للشائعات التي نشرها نفس المصدر الذي كان وراء تسريب هذه الصورة، فسوف يأتي الهاتف Poco M3 مع شاشة بحجم 6.53 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 662، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وكاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل، وبطارية بسعة 6000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W.

على ما يبدو، يمكن أن يتم إعادة إطلاق الهاتف في وقت لاحق تحت إسم Redmi Note 10 4G في السوق الصيني، ولكن هذا غير مؤكد حتى الآن. لا توجد أي معلومات عن الأسعار، ولكن بالنظر إلى أن هذا الهاتف يضم معالج من تشكيلة Snapdragon 6xx Series في حين جاء الهاتف Poco X3 مع معالج من تشكيلة Snapdragon 7xx Series، فنحن نعتقد أن الهاتف Poco M3 سيكون أرخص من هذا الطراز، على الأقل قليلاً.