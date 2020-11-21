خدمة Google Stadia قادمة إلى منصة iOS كتطبيق ويب

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة جوجل أن خدمة بث الألعاب السحابية Google Stadia الخاصة بها ستظهر قريبًا على نظام iOS. لن تصل على شكل تطبيق خاص لنظام iOS، لأن شركة آبل تقول أن هذه التطبيقات تنتهك شروط وقوانين متجر التطبيقات الخاص بها، لذلك ستكون هذه الخدمة متاحة لمستخدمي iOS على شكل تطبيق ويب متقدم.

يسمح تطبيق الويب المتقدم للمطورين بتقديم تجربة شبيهة بالتطبيق من خلال موقع على الويب. ومن خلال الإستعانة بتطبيق ويب لجلب Google Stadia إلى نظام iOS، فسوف تتمكن شركة جوجل من الإلتفاف حول القوانين المفروضة في متجر Apple App Store.

لم تكشف شركة جوجل عن موعد إطلاق خدمة Google Stadia بالضبط على منصة iOS، ولكنها أكدت أن عملية الإختبار العام للخدمة ستبدأ ” بعد عدة أسابيع من الآن “.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة جوجل أيضًا أن العملاء الذين يشترون CD Projekt Cyberpunk 2077 قبل 18 ديسمبر 2020 سيحصلون على حزمة Google Stadia Premier Edition مجانًا، والتي تتضمن Stadia Controller و Chromecast Ultra للإستمتاع بخدمة Google Stadia على التلفزيون.