آبل تُصدر تحديث iOS 14.2.1 لإصلاح المشاكل التي ظهرت في تشكيلة iPhone 12 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل اليوم بإصدار تحديث جديد، ولكن هذا الإصدار لا يشبه معظم الإصدارات. عادة ما يتم إصدار التحديث الجديد لجميع الأجهزة المدعومة، ولكن هذه المرة لدينا إستثناء.

تحديث iOS 14.2.1 الجديد موجه فقط لملاك هواتف iPhone 12 Series التي تم إطلاقها حديثًا، ويتعلق الأمر هنا بكل من iPhone 12 Mini و iPhone 12 و iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max.

عندما تنظر إلى سجل التغييرات التي يأتي بها هذا التحديث، فهذا يبدو منطقًا لأن التحديث يهدف فقط إلى فعل شيء واحد، وهو إصلاح المشاكل التي ظهرت على هواتف iPhone 12 Series الجديدة.

على سبيل المثال، تُصبح شاشة القفل في iPhone 12 Mini غير مستجيبة في بعض الأحيان، ولكن تم إصلاح هذا الخلل الآن، كما هو الحال مع مشكلة عدم تلقي رسائل MMS على جميع أعضاء التشكيلة. وبالمثل، جميع أعضاء تشكيلة iPhone 12 Series يُعانون من مشكلة جودة الصوت مع الأجهزة التي تحمل العلامة ” Made for iPhone “، ولكن تم إصلاح هذه المشكلة الآن.

لذلك من الآمن القول أنه يجب عليك تثبيت هذا التحديث الجديد في أقرب وقت ممكن إذا كنت تملك أحد هواتف iPhone 12 الجديدة.