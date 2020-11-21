عمر البطارية في حواسيب آبل الجديدة المُزودة بالمعالج Apple M1 يرقى لمستوى الضجة التسويقية

فاطمة أيت طالب - دبي - كما تعلمون جميعًا على الأرجح، فقد أعلنت شركة آبل مؤخرًا عن المعالج Apple M1 الذي قامت بإستخدامه في حواسيبها الأحدث، وبغض النظر عن الوعد بتوفير أداء عالي، فقد وعدت شركة آبل كذلك بأن المعالج الجديد سيقوم بإطالة عمر البطارية في حواسيبها الجديد بشكل كبير. على وجه التحديد، قالت الشركة أن حواسيبها الجديدة ستُقدم ما بين 15 و 20 ساعة من الإستخدام على حواسيب MacBook Air و MacBook Pro الجديدة.

هل هذا كله مجرد هراء تسويقي؟ لن نلومك إذا كنت تعتقد ذلك، ولكن يبدو أن هذه واحدة من تلك الحالات النادرة حيث تكون الضجة حقيقية حقًا. وفقًا للمستخدمين الذين شاركوا تجربتهم مع المعالج Apple M1، فيبدو أن الحواسيب المحمولة الجديدة توفر عمرًا رائعًا للبطارية.

تم إختبار ذلك بإستخدام تطبيق Zoom حيث إدعى المستخدمون أن هذا التطبيق على حواسيب آبل الجديدة المُزودة بالمعالج Apple M1 يستخدم حوالي 10 في المئة فقط من البطارية، وأن الحواسيب المحمولة الخاصة بهم واصلت العمل لحوالي 8 ساعات قبل أن ينخفض مستواها إلى 28 في المئة. يتضمن هذا حوالي 4.5 ساعات في Zoom، و3 ساعات من تصفح الويب، والتحقق من رسائل البريد الإلكتروني، وإستخدام تطبيقات الأوفيس، وحوالي 45 دقيقة من النوم مع إغلاق غطاء الحاسوب المحمول.

هذا يعني أنه مع نسبة 28 في المئة المتبقية، من الممكن أن تواصل الحواسيب المحمولة الجديدة المُزودة بالمعالج Apple M1 العمل لـ 10 أو ربما 11 ساعة. سيختلف عمر البطارية إعتمادًا على كيفية إستخدام الحاسوب المحمول، ولكن الحصول على 8 ساعات إضافية مع الإستخدام المكثف نسبيًا هو أمر مذهل جدًا.