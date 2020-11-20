شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تصدر iOS 14.2.1 مع إصلاح لمشكلة قفل شاشة iPhone 12 mini والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، منذ أن تم إصدار iPhone 12 mini رسميًا، أبلغ المستخدمين عن مشكلات حساسة في شاشة القفل بعد فترة وجيزة.

واجه بعض المستخدمين مشكلات في التمرير لأعلى من أسفل شاشة القفل عند محاولة إلغاء قفل هواتفهم، بالإضافة إلى مشكلات في الضغط على أزرار المصباح أو الكاميرا.

ليس من الواضح بالضبط سبب حدوث مشكلات قفل الشاشة، ولكن على ما يبدو، وجدت أبل شيئًا يمكنها إصلاحه، ونأمل أن يحل هذا التحديث المشكلة لأولئك الذين كانوا يواجهون مشاكل.

تقول أبل، إن iOS 14.2.1 سيعمل أيضًا على إصلاح المشكلات المتعلقة بعدم استلام بعض رسائل MMS، ومعالجة مشكلات جودة الصوت مع بعض أجهزة السمع المصنوعة لـ iPhone.

كما أنه إذا كنت تريد تنزيل التحديث وتثبيته الآن، فيجب أن تكون قادرًا على الوصول إليه من قائمة تحديث البرنامج في تطبيق الإعدادات.