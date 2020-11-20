الأمطار تضرب مصر .. ضحايا في الأسكندرية وعواصف رعدية في كفر الشيخ

شهدت عدد من المحافظات، اليوم الجمعة، هطول الأمطار بين خفيفة، ومتوسطة وكثيفة، وكان لمحافظة الإسكندرية النصيب الأكبر من هطول الأمطار، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين، وتمتد حالة الطوارئ على مدار الساعات القادمة مع تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية.

وتتعرض الإسكندرية لنوة "باقي المكنسة"، اليوم، يصاحبها هطول أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة، ما تسبب في غرق عدد من الشوارع، وكان شاب آخر، قد لقي مصرعه وأصيب 4 آخرين في انهيار جزئي بعقار آخر مكون من 3 طوابق، عصر اليوم، بمنطقة كرموز بحي غرب الإسكندرية، بسبب الأمطار.

شهدت بعض المناطق بمحافظة القليوبية، هطول أمطار خفيفة، فيما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتنفيذ أعمال غرف صرف الأمطار في نطاق المحافظة بقيمة تقديرية بحوالي 27 مليون جنيهاً تقريباً، وتم رفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة موسم الأمطار.

شهدت منطقة البرلس وجميع القرى والمدن الشمالية والساحلية لمحافظة كفرالشيخ، سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية شديدة.

وهطلت الأمطار بغزارة على شريط الطريق الساحلي الدولي في قطاع البرلس جمصة وقطاع 6 البرلس رشيد وتراكمت كميات كبيرة من المياه على جانبي الطرق، ما اضطر سائقي الشاحنات الكبيرة التوقف تماما عن السير والوقوف بجانب الطريق انتظارا لتوقف المطر.

تعرضت محافظة السويس لموجة من الطقس غير المستقر، مساء اليوم الجمعة، وشهدت مناطق متفرقة سقوط أمطار خفيفة متقطعة، ولاسيما على الطرق الصحراوية والضواحي القريبة من القناة وخليج السويس.

شهدت عدد من مناطق محافظة القاهرة، سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة، في الوقت الذى أكدت فيه هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوى متعمق على سطح البحر المتوسط، تنشط معه رياح شمالية غربية باردة على السواحل الشمالية، مما تزيد الإحساس ببرودة الطقس هناك يرافقها سقوط للأمطار الغزيرة.