شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تختار دفعة جديدة من رواد الفضاء قريبا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز "جاجارين" الروسي لتدريب رواد الفضاء أن اللجان الحكومية في البلاد ستختار قريبا دفعة جديدة من الرواد الذين سيرشحون للقيام بمهمات فضائية مستقبلا، وقال بيان صادر عن المركز "في الفترة ما بين 24 و25 نوفمبر الجاري سيخضع مرشحو الدفعة رقم 17 للانضمام لصفوف رواد الفضاء في روسيا إلى امتحانات حكومية، وعلى أساس هذه الامتحانات ستحدد اللجان المختصة من يحق لهم الانضمام إلى صفوف رواد الفضاء في البلاد مستقبلا".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، تبعا للبيان فإن 8 أشخاص سيتقدمون للامتحانات في الفترة المذكورة هم: قنسطنطين بوريسوف، وألكسندر غوربونوف، وألكسندر جريبينكين، وأليكسي زوبريتسكين، وسيرغي ميكاييف، وكيريل بيسكوف، وأوليغ بلاتونوف، ويفغيني بروكوباييف.

وكانت روسيا قد فتحت باب التسجيل على الدفعة رقم 17 للمرشحين للانضمام لصفوف رواد الفضاء في البلاد عام 2017، ومن في أغسطس 2018 تم اختيار 10 مرشحين فقط من أصل 420 كانوا قد تقدموا بطلبات التسجيل.

وتم اختيار المرشحين من بين المواطنين الروس من حملة الشهادات العليا، كشهادات الهندسة أو العلوم الطبية والفيزيائية أو غيرها، والذين لم تتجاوز أعمارهم الـ 35 حينها، وأخضعوا بعدها لعدة اختبارات نفسية وجسدية لتقييم قدرتهم على تنفيذ المهمات الفضائية مستقبلا.