آبل تصدر 14.2.1 من نظام iOS مع عدد من الإصلاحات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 نوفمبر 2020 07:18 مساءً - منذ ساعتين

قامت شركة آبل بإصدار نظام iOS 14.2.1 وأرفقته مع عدد من الإصلاحات لمعالجة مشكلات قفل الشاشة التي لا تستجيب في هاتف آيفون 12 ميني.

وكانت عملاقة التقنية الأمريكية قد بدأت بطرح هاتفها الذكي الصغير (آيفون 12 ميني) يوم الجمعة الماضي، ولكن المستخدمين أبلغوا عن مشكلات في حساسية شاشة القفل بعد مدة وجيزة من الاستخدام. وواجه بعض المستخدمين مشكلات في التمرير لأعلى من أسفل شاشة القفل عند محاولة إلغاء قفل هواتفهم، بالإضافة إلى مشكلات في بالضغط على أزرار المصباح، أو الكاميرا.

وتقول آبل: إن نظام iOS 14.2.1 سيعمل أيضًا على إصلاح المشكلات المتعلقة بعدم تلقي بعض رسائل الوسائط المتعددة MMS، ومعالجة مشكلات جودة الصوت مع بعض أجهزة السمع المصنوعة للاستخدام مع هواتف آيفون.

وفي خبر سابق، قالت شركة آبل يوم الأربعاء: إنها ستُخفِّض معدل العمولة في متجر التطبيقات (آب ستور) App Store إلى 15 في المئة لمطوري البرمجيات الذين لا تتعدى مبيعاتهم السنوية الصافية في منصتها أكثر من مليون دولار أمريكي.

وتحصل آبل حاليًا على عمولة قدرها 30 في المئة من السعر الإجمالي للتطبيقات المدفوعة، وعمليات الشراء التي تتم داخل التطبيقات التي تُقدَّم عن طريق متجر التطبيقات. وبالنسبة لبعض صانعي التطبيقات الصغار، فإنه يمكن للسياسة الجديدة أن تُخفِّض المبلغ الذي يدفعونه لشركة آبل إلى النصف.

وتقول شركة آبل: إن برنامج آب ستور للأنشطة التجارية الصغيرة App Store Small Business سيبدأ اعتبارًا من 1 كانون الثاني/ يناير القادم، وإن المطورين المؤهلين سيحصلون على العمولة المُخفَّضة لمتجر التطبيقات مقابل مشتريات التطبيقات المدفوعة، وعمليات الشراء التي تتم داخل التطبيق. وسيتأهل المطورون الجدد الذين لم ينشروا أي تطبيق في متجر التطبيقات من قبلُ تلقائيًا للحصول على المعدل الجديد للعمولة.

ويُعتقد أن آبل تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إبداء حسن النية للمشرعين في جميع أنحاء العالم الذين أصبحوا بصورة متزايدة يركزون في ممارستها التجارية لمتجر التطبيقات، الذي يعد الطريقة الوحيدة لمعظم الناس لتثبيت البرامج في هواتف آيفون الذكية، وحواسيب آيباد اللوحية. ويقول تقرير صادر عن اللجنة القضائية الفرعية التابعة لمجلس النواب المعني بمكافحة الاحتكار، والذي نُشر في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي: إن شركة آبل تحقق “ربحًا يتجاوز الحد الطبيعي” من متجر التطبيقات.