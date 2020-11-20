إنفيديا تطلق خدمة بث الألعاب لأجهزة آيفون وآيباد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 نوفمبر 2020 07:18 مساءً - منذ 3 ساعات

أطلقت شركة إنفيديا خدمة بث الألعاب وذلك من خلال متصفح الويب سفاري التابع للشركة أيضًا. وبإطلاق خدمة (جيفورس ناو)، أصبح بإمكان مستخدمي أجهزة آبل ممارسة الألعاب التي ترقى إلى مستوى ألعاب منصات الألعاب القوية.

وأصبحت الخدمة متاحة لمستخدمي هواتف آيفون الذكية، وحواسيب آيباد اللوحية من شركة آبل، وذلك من خلال متصفح الويب سفاري التابع للشركة أيضًا.

ويشمل ذلك بعض الألعاب التي تحظرها آبل من متجر التطبيقات (آب ستور) App Store، مثل لعبة (فورتنايت) Fortnite من شركة Epic Games، التي ستُطلق قريبًا.

يُشار إلى أن قوانين متجر (آب ستور) الصارمة من آبل تمنع عن مستخدمي هواتف آيفون الذكية، وحواسيب آيباد اللوحية التمتع بخدمات بث الألعاب من شركات، مثل: جوجل، ومايكروسوفت، وإنفيديا.

وعلى غرار شركة أمازون، احتالت إنفيديا على تلك القوانين من خلال تمكين المستخدمين من الوصول إلى خدمة (جيفورس ناو) من خلال متصفح سفاري، الأمر الذي لا يتطلب من المستخدمين تنزيل أي تطبيق من متجر (آب ستور).

يُذكر أن (جيفورس ناو) هي خدمة اشتراك بسعر يبدأ من 4.99 دولارات أمريكية شهريًا، وتشمل ألعابًا شهيرة، مثل: Assassin’s Creed Valhalla، و Destiny 2 Beyond Light. وهما لُعبتان متقدمتان، وتحتاجان عادةً إلى حواسيب شخصية مخصصة للألعاب، ومنصات الألعاب من سوني، أو مايكروسوفت.

وتقول إنفيديا: إن خدمة (جيفورس ناو) تتطلب من المستخدمين استخدام ذراع للتحكم، ولن تدعم العمل باستخدام لوحة المفاتيح، أو الفأرة.

يُشار إلى أن شركة مايكروسوفت تقدم خدمة شبيهة هي (إكس كلاود) xCloud، وهي متاحة للهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد من شركة جوجل، ولكنها ليست متاحة لمستخدمي هواتف آيفون بعد. وقد تلجأ مايكروسوفت إلى أن تحذو حذو إنفيديا، وأمازون لتمكين مستخدمي آيفون من الوصول إلى الخدمة، وذلك من خلال بناء نسخة ويب منها.