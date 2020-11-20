تويتر يبحث إضافة زر «لم يعجبني»

كشف مسئول بارز في شركة "تويتر" عن دراسة المسئولين لخيار إضافة زر ”Dislike/لم يعجبني“ أو ”التصويت السلبي“ إلى نظامه الأساسي المنتظر، وذلك على غرار موقع ”رديت“.

وقال المدير بـ“تويتر“ كاي فون بيكبور، في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية ”إن الحد من انتشار التقارير الكاذبة، وإزالة مستخدمي الروبوتات، والقضاء على المضايقات، والقدرة على التصويت ضدها، ليست من أهم أولويات المنصة، ولكننا ندرس ذلك“.

وفي تغريدة شاركها، أصر بيكبور على أن تويتر يعطي الأولوية لمعالجة قضايا مثل ”السلوك غير الأصيل“ و“التحرش والمضايقات“ و“التضليل الإعلامي“، كما أشار إلى أن التغيير المحتمل جزء من جهد أكبر يمهد ليجعل ”تويتر“ مكانًا مناسبًا لمحادثات تتميز بدقتها الكبيرة.

وكانت خبيرة الأمن السيبراني جاكي سينج وعضو حملة المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن، قد انتقدت بعض الإجراءات التي غفل عملاق التواصل الاجتماعي عن الأخذ بها، بأنه يجب على ”تويتر“ إضافة زر عدم الإعجاب أو إمكانية التصويت السلبي المعارض.

وقال بيكبور: ”وظيفة التصويت السلبي لا تعني حلًا ملموسًا، إنه أحد الخيارات، نحن ندرس إجراءات أخرى“، هذا لا يعني أنه سيتم تنفيذ زر ”لم يعجبني“.

وكان تويتر قد أضاف مؤخراً الكثير من الميزات الجديدة، مثل ميزة ”Fleets“، التي تماثل ”إنستجرام استوري“، حيثُ تختفي تلقائيًا بعد 24 ساعة، وهي مصممة لتسهل على المستخدم نشر أشياء غير منطقية.

ويملك ”تويتر“ بالفعل خيارًا للتحكم في المحتوى المعروض عن طريق اختيار التصنيف ”لست مهتمًا بهذه التغريدة“.