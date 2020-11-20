شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه تشفير جوجل لرسائل مستخدمى ‏Android Messages والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة جوجل مؤخرا طرح ميزة التشفير من طرف إلى طرف لخدمة Rich Communication Services التى تسعى منذ سنوات لتجعلها بديلًا عن نظام SMS الشائع، حيث تعد خدمة اتصال RCS بروتوكولًا للاتصال بين شركات الهاتف المحمول، وهو يهدف إلى أن يحل محل نظام SMS بنظام تراسل نصي أكثر تقدما.

مميزات RCS

تمتاز هذه الخدمة بأنها توفر بعض الميزات الشائعة في خدمات التراسل الفوري الشهيرة بشكل أكبر مما هو متاح في الرسائل النصية القصيرة، كما تتيح أيضا للمستخدمين معرفة الوقت التي قُرأت فيه الرسالة، ومشاركة الرموز التعبيرية، بالإضافة إلى قدرات أفضل للدردشات الجماعية، حيث كشفت الشركة أنها أكملت الطرح العالمى لخدمات الاتصال الثرى RCS، لتنتقل الآن إلى المرحلة الجديدة، وهى ميزة التشفير من طرف إلى طرف.

تشفير من طرف لطرف

أصبحت هذه الميزة مطلوبة بشدة منذ نحو 10 سنوات، خاصةً بعد التسريبات الشهيرة للمتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية الذي كشف عن تجسس الوكالة على المستخدمين، حيث تستخدم تشفيرًا قويًا لتشفير الرسائل مع مفتاح فريد لكل مستخدم، ولأن المفتاح يكون فقط في جهاز المستخدم فإن هذا التشفير يمنع أي شخص آخر.