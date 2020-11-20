شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائدا فضاء روسيان يفحصان آثار تصدع على السطح الخارجي للمحطة الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره موقع "RT" الروسى، لم يكتشفا أية آثار للخلل فيه، ثم قاما بتصوير الغطاء الخارجي لترسل صورته الفوتوغرافية لاحقا إلى مركز إدارة الرحلات الفضائية، واستغرقت عملية فحص الغطاء وتصويره 5 دقائق.

يذكر أن رائدي الفضاء الروسيين كانا قد غادرا الأربعاء 18 نوفمبر المحطة الفضائية الدولية لينفذا بعض العمليات الخاصة بتهيئة المحطة الفضائية للالتحام بمختبر " ناؤوكا" الفضائي الروسي متعدد المهام المزمع إطلاقه إلى المحطة الفضائية في إبريل المقبل.

ويذكر أن أفراد الطاقم الروسي للمحطة الفضائية اكتشفوا في 15 أكتوبر الماضي تصدعا يتسرب عبره الهواء إلى خارج المحطة وقالوا إنه عبارة عن خدش غير مستقيم بطول سنتيمترين أو 3 سنتيمترات. ثم وضع رواد الفضاء الروس رقعة مطاطية على التصدع للحيولة دون تسرب الهواء.

وأوكلت إلى رائدي الفضاء الروسيين اللذين عملا أمس خارج المحطة مهمة التأكد من عدم تعرض قطاع "زفيزدا" الفضائي الروسي لأي تأثير خارجي وقد أنجزا تلك المهمة.