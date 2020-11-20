جوجل تتجاوز قيود آبل بإطلاق تطبيق ويب من ‏Stadia لنظام iOS

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة جوجل يوم الخميس عن دعم نظام التشغيل iOS لخدمة بث الألعاب السحابية (إستاديا) Stadia التابعة لها، لتسير بذلك على خطى مايكروسوفت، وإنفيديا اللتين تحاولان الاحتيال على قيود متجر التطبيقات (آب ستور) App Store من آبل.

وتقول جوجل: إنها صنعت تطبيق ويب تقدمي PWA لخدمة (إستاديا)، وسيعمل التطبيق في متصفح الويب (سفاري) Safari التابع لشركة آبل، وذلك على غرار ما أعلنت شركة إنفيديا أمس الخميس لخدمة بث الألعاب (جيفورس ناو) GeForce Now التابعة لها. ثم إن شركة مايكروسوفت كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها ستعمل الأمر ذاته لخدمة (إكس كلاود) xCloud خلال العام المقبل.

وعلى غرار إنفيديا – التي أعلنت أمس عن إطلاق نسخة تجريبية من تطبيق (جيفورس ناو) – فإن جوجل ستطلق نسخة تجريبية من تطبيق (إستاديا) خلال الأسابيع المقبلة.

وتأتي هذه الخطوات من جوجل، ومايكروسوفت، وإنفيديا، بعد أن أوضحت شركة آبل في شهر آب/ أغسطس الماضي قوانينها الخاصة بخدمات بث الألعاب، وقالت وقتئذ: إنها لا تسمح للشركات المزودة لمثل هذا النوع من الخدمات بإطلاق عبر متجر التطبيقات بسبب القيود التي تفرضها الشركة على البرامج التي تبث الألعاب لهواتف آيفون الذكية، وحواسيب آيباد اللوحية.

ثم أعلنت آبل في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي عن تخفيف قيودها بعد أن وُجِهت بنقد من شركات، مثل: مايكروسوفت، ولكن آبل لا تزال تفرض على الشركات أن تُنزَّل الألعاب من متجر التطبيقات.

ويتزامن الإعلان عن اختبار تطبيق الويب التقدمي لنظام iOS مع الذكرى السنوية الأولى للإطلاق العام لخدمة (إستاديا). وقد أعلنت جوجل يوم الخميس أيضًا عن الدفعة الأولى من الألعاب التي سيكون بالإمكان لعبها مجانًا، وذلك بعد أن أعلنت قبل أيام عن إتاحة لعبة Destiny 2 من شركة Bungie مجانًا.

وأعلنت جوجل أيضًا عن (نشر الحالة) State Share، وهي ميزة جديدة لخدمة (إستاديا) تسمح للاعبين بنشر النقطة التي وصلوا إليها في اللعبة بدقة مع المشاهدين أو المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي. وستُطلق الميزة خلال شهر كانون الثاني/ يناير المقبل عند إطلاق لعبة Hitman 3 من شركة IO Interactive.