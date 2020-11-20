كيفية نشر فليت على تويتر في طريقتين وتبادل النص المؤقت،الصور أو أشرطة الفيديو

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 نوفمبر 2020 12:18 مساءً - منذ 7 ثواني

كتب دايف جونسون في بيزنس أنسايدر، أطلق تويتر أخيراً خاصية فليتز، وهي ميزة أعلن عنها وتم شحذها لمعظم عام 2020. الفليتز عبارة عن تغريدات غير محدودة بعدد أحرف معين ، والتي تبقى ليوم واحد فقط ولكن يتم تثبيتها في الجزء العلوي من فيدز متابعيك.

إذا كنت قد استخدمت قصص Instagram أو Snapchat ، فالفليتز هي في الأساس نفس الشيء بالضبط. يمكنك إضافة نص أو صور أو مقاطع فيديو أو تغريدات فعلية.

ميزة فليتز متوفرة حالياً فقط على تطبيق Twitter للجوال لأجهزة iPhone و ipad و Android. لحسن الحظ ، من السهل إنشاء الفليتز وعرضها.

كيفية نشر فليت على تويتر

كيفية نشر الفليت الأصلي

1. افتح تطبيق Twitter ثم اضغط على “إضافة” في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة. سيكون على اليسار الفليتز المنشورة من قبل المستخدمين الذين تتابعهم.

1

2. سيتم نقلك إلى الشاشة حيث يمكنك إنشاء الفليت الخاص بك. في الجزء السفلي من الشاشة ، اختر الطريقة التي تريد

-يمكنك الاختيار بين:

– Text ، والتي سوف تسمح لك ببساطة نشر النص على خلفية ملونة.

– Camera roll أو Gallery، والتي سوف تتيح لك اختيار صورة أو الفيديو الذي تم حفظه على هاتفك. إذا اخترت مقطع فيديو أطول من 30 ثانية ، فسيتعين عليك قص مقطع مدته 30 ثانية من الفيديو لمشاركته.

– Capture والتي سوف تتيح لك التقاط صورة جديدة.

– Video الذي سوف تتيح لك التقاط فيديو جديد. يمكن أن يصل طول فيديو الفليت إلى 30 ثانية.

3 . يمكنك إضافة نص عن طريق النقر على المساحة التي على الشاشة حيث تريد الكتابة. أثناء الكتابة ، يمكنك تخصيص نمط النص ولونه باستخدام شريط الأدوات الموجود أعلى لوحة المفاتيح. اضغط على ” تم ” عند الانتهاء من الكتابة.

4. إذا قمت بإضافة نص ، يمكنك جعله أكبر أو أصغر عن طريق نقر أصابعك عليه كما تفعل عند التكبير أو الخروج من الصورة. يمكنك أيضاً سحبه إلى أي مكان تريده على الشاشة.

5. إذا كان لديك مساحة فارغة على الفليت، يمكنك النقر على النقطة الملونة في الزاوية السفلية اليسرى لتغيير لون الخلفية. اضغط على أيقونة ” Aa ” لإنشاء المزيد من النصوص.

6. عند الانتهاء ، اضغط على “Fleet” في أعلى اليمين لنشر الفليت الخاص بك. يمكنك بدلاً من ذلك النقر على السهم في أعلى اليسار لتجاهل ذلك.

2

كيفية جعل التويت فليت

1. افتح التويت الذي تريد تحويله إلى فليت.

2. اضغط على أيقونة المشاركة أسفل التغريدة ، على يمين زر الإعجاب. وهو يبدو وكأنه مربع مع سهم يشير إلى أعلى يخرج منه.

3

3. في القائمة المنبثقة Share ، انقر فوق ” Share in a fleet.”

4

4. سيتم الآن تحويل التغريدة إلى فليت -لا يزال بإمكانك إضافة نص وتغيير لون هذا النص وأسلوبه وحجمه ووضعه. يمكنك أيضاً تغيير لون الخلفية باستخدام النقطة الملونة في أسفل اليسار.

5. عند الانتهاء ، اضغط على “Fleet في أعلى اليمين لنشر الفليت الخاص بك.