بعض ملاك iPhone 12 يشتكون من بعض المشاكل على مستوى الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - عادة عند إطلاق الأجهزة لأول مرة، فإنها تواجه بعض المشاكل. في الماضي، رأينا العديد من الشكاوى حول شاشة iPhone عندما تم إطلاق الهاتف لأول مرة. يتضمن هذا عادة تقارير حول ظهور صبغة صفراء على الشاشة، ولكن في الماضي، كان هذا يُعزى إلى الغراء الذي لم يتم ضبطه بالكامل بعد، ولكن سرعان ما تختفي تلك المشكلة بعد فترة.

ومع ذلك، هناك الآن تقارير بشأن iPhone 12 تشير إلى أن هناك لونًا أخضر يظهر على شاشته وأن بعض هذه الشاشات تُعاني من الومضان أيضًا. إذا كنت قلقًا من أن يكون هذا نتيجة لخلل في العتاد، فإطمئن لأن المشكلة تتعلق بالبرمجيات فقط. هذا وفقًا لموقع MacRumors الذي حصل على وثيقة رسمية من آبل تم تعميمها على مزودي الخدمة المعتمدين من قبل الشركة والتي تنصحهم فيها آبل بعدم خدمة هذه الأجهزة.

بدلاً من ذلك، تطلب آبل من الفنيين تقديم المشورة للعملاء للمواظبة على تحديث هواتف iPhone الخاصة بهم وضمان أنها تعمل بأحدث إصدار من نظام iOS، مما يشير إلى أن المشاكل المذكورة أعلاه لها علاقة بالبرمجيات وأنه سيتم إصلاحها من خلال تحديث سيتم إصداره في وقت لاحق. سيتعين علينا الإنتظار ومعرفة ما إذا كان أحد التحديثات المستقبلية سيُعالج هذه المشكلة، أو ما إذا كانت هذه المشاكل تتطلب إستبدال الشاشة.

يبدو أن هذه المشكلة تؤثر على طرازات iPhone 12 الأربعة بالكامل والتي تشمل iPhone 12 و iPhone 12 Mini و iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max. ليس بالضرورة أن يواجه جميع المستخدمين هذه المشكلة، لذلك إذا كانت شاشتك تعمل على نحو جيد، فأنت في آمان.