شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Epic Games و Spotify ينتقدان تخفيضات رسوم متجر تطبيقات أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت كل من Epic Games وSpotify في معركتهما ضد أبل ورسومها المطبقة على التطبيقات، بيانات تنتقد صانع أيفون بعد أنباء عن تخفيض رسوم متجر التطبيقات الجديدة للمطورين الذين يجنون أقل من مليون دولار سنويًا، فوفقا لشركة التحليلات Sensor Tower، سينطبق الخفض على ما يقدر بنحو 98% من مطوري تطبيقات iOS الذين حققوا 5% فقط من عائدات متجر أبل العام الماضي، بينما غير المستفيدين من هذه الخطوة يشملون Epic وSpotify وعشرات من أكبر صانعي التطبيقات الذين أعربوا في الأشهر الأخيرة عن قلق متزايد بشأن كيفية إدارة أبل لمتجر التطبيقات والقواعد التي تفرضها على المطورين.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، أعلنت أبل عن الخفض في وقت سابق كجزء من برنامج الأعمال الصغيرة الجديد الذي تم إطلاقه في الأول من يناير، معتبرة هذه الخطوة وسيلة لتخفيف العبء المالي لكونك مطور تطبيق صغير أو صانع ألعاب مستقل، ولمساعدة المبدعين بشكل أكبر خلال جائحة كورونا.

لكن Epic و Spotify يرون أن هذه الخطوة ليست أكثر من مجرد لفتة لإرضاء النقاد والمنظمين مع بذل القليل من الجهد لمعالجة ما تعتبره الشركات مشاكل منهجية مع هيكل متجر التطبيقات ونظام iOS البيئي.

وقال تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic، في بيان: "كان هذا أمرًا يستحق الاحتفال به لو لم تكن شركة أبل تتخذ خطوة محسوبة لتقسيم منشئي التطبيقات والحفاظ على احتكارهم للمتاجر والمدفوعات، مما يخالف مرة أخرى الوعد بمعاملة جميع المطورين على قدم المساواة".

وأصدرت Spotify بيانها الخاص، واصفة قواعد App Store بأنها "تعسفية ومتقلبة" ، بغض النظر عن هذا التغيير الأخير واستشهدت بحجج مكافحة الاحتكار ضد سياسة أبل طويلة الأمد التي تطلب من المطورين استخدام نظام الدفع الخاص بهم بدلاً من نظام خاص بهم أو خاص بطرف ثالث.

تعد كل من Epic و Spotify جزءًا من مجموعة صناعية تسمى Coalition for App Fairness، والتي تم تشكيلها في أواخر سبتمبر في أعقاب الدعاوى القضائية التي رفعتها Epic ضد أبل وجوجل، بما في ذلك نقاد أبل الرئيسيين الآخرين مثل شركة Match Group الأم لـ Tinder وموفر خدمة البريد الإلكتروني الآمن ProtonMail.