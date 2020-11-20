- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "خطأ فى الأسلاك" يتسبب فى تحطم صاروخ فيجا الأوروبى.. اعرف الخسائر كام؟ والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، دفع هذا الأمر الرئيس التنفيذي لشركة Arianespace للإعلان في البث الشبكي للإطلاق أن "المهمة قد ضاعت".
الصاروخ المحطم
وتحطمت القاذفة الخاطئة لاحقًا إلى الأرض في منطقة غير مأهولة بالقرب من "منطقة الهبوط" المقصودة للمرحلة الثالثة، المسماة "Zefiro 9"، من الصاروخ.
توصل التحقيق اللاحق لهذا الفشل الذى تم يوم 17 نوفمبر، إلى أن "انعكاس الكابلات" أثناء بناء مرحلة الإطلاق النهائية للقاذفة الإيطالية الصنع قد تسبب في انحراف الرحلة.
ويبدو أن الحادث كان نتيجة خطأ بشري وليس في التصميم، وضاع نتيجة الكارثة القمر الصناعي TARANIS التابع لوكالة الفضاء الفرنسية ومراقب الأرض SEOSAT-Ingenio الإسباني.
الصاروخ
وكان TARANIS عبارة عن قمر صناعي بقيمة 115 مليون يورو (103 مليون جنيه إسترليني) تم بناؤه على مدى عشر سنوات لدراسة الومضات الكهرومغناطيسية في الغلاف الجوي العلوي، واستوحى اسمه من إله الرعد .
بينما بلغت قيمة SEOSAT-Ingenio نحو 200 مليون يورو (179 مليون جنيه إسترليني) والذى يحتوي على كاميرا مزدوجة عالية الدقة قادرة على تصوير أي نقطة على الأرض في غضون ثلاثة أيام بدقة 8.2 قدم.
وكانت كارثة هذا الأسبوع هي ثاني إخفاق كبير خلال العامين الماضيين، التى عصفت ببرنامج Vega، الذي حقق 15 عملية إطلاق ناجحة في المجموع.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: "خطأ فى الأسلاك" يتسبب فى تحطم صاروخ فيجا الأوروبى.. اعرف الخسائر كام؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.