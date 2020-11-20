آبل توافق على دفع 113 مليون دولار أمريكي كجزء من إتفاقية التسوية في قضية بطاريات iPhone

فاطمة أيت طالب - دبي - لسنوات، تكهن الكثيرون بأن هواتف iPhone تتباطأ مع مرور الوقت وأن شركة آبل تتعمد ذلك لإجبار العملاء على الترقية إلى هواتفها الذكية الأحدث. قد يبدو الأمر وكأنه إحتمال بعيد عن الصواب، ولكن ثبت صحته نوعًا ما عندما إعترفت شركة آبل بأنها قامت بإبطاء سرعة هواتف iPhone القديمة.

تقول الشركة أن هذا لم يكن ” مخططًا له “، وأنها أُرغمت على القيام بذلك نتيجة تآكل البطارية لمنع تعرض هواتف iPhone الخاصة بالمستخدمين للإنطفاء العشوائي. ومع ذلك، شعر الكثيرون بالضيق نتيجة لهذا الإكتشاف، ووفقًا لتقرير صادر عن صحيفة واشنطن بوست، فقد وافقت شركة آبل الآن على دفع 113 مليون دولار أمريكي كجزء من إتفاقية التسوية.

في ذلك الوقت، حاولت آبل أن تكون إستباقية عندما ظهرت المشكلة لأول مرة. وعدت الشركة بمزيد من الشفافية في الكشف عن صحة البطارية للمستخدمين، وكذلك منحهم خيارات لتعطيل خنق سرعة المعالج في هواتفهم الذكية إذا رغبوا في ذلك. أطلقت الشركة أيضًا برنامجًا تسمح فيه للمستخدمين أصحاب طرازات iPhone المؤهلة إستبدال بطاريات هواتفهم الذكية مقابل 29 دولار أمريكي بدلاً من 79 دولار أمريكي إذا كانوا يرغبون في ذلك.

كجزء من إتفاقية التسوية، ستحتاج آبل أيضًا إلى أن تكون أكثر وضوحًا بشأن كيفية الكشف عن صحة البطارية وأنظمة إدارة الطاقة الخاصة بها على iPhone والوثائق على شبكة الإنترنت.