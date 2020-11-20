شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح مزايا عائلية جديدة بمساعدها الذكى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جعلت جوجل قدرات المحادثة الخاصة بمساعدها الذكى أكثر سهولة في التعامل وتوجيه الأسئلة، وذلك من خلال تحديث جديد، إذ ركزت الشركة في آخر تحديثاتها الرئيسية لعام 2020، على العائلات عن طريق توفير مجموعة من المزايا الجديدة لشاشات العرض ومكبرات الصوت الذكية التي تدعم مساعدها الشخصى.

وفقا لما ذكره موقع "engadget"، توفر جوجل ميزة Family Notes الجديدة التي ستسمح لك بإلحاق الملاحظات الرقمية إلى Nest Hub والشاشات الذكية الأخرى.

يمكنك استخدامها لترك الرسائل وتتبع المهام المشتركة، حيث تعمل جوجل أيضًا على تحسين ميزة Family Bell الخاصة بمساعدها من خلال مؤثرات صوتية جديدة وأجراس مقترحة.

وسيكون لديك قريبًا خيار إيقاف الجرس مؤقتًا أيضًا، حتى تتمكن من قضاء يوم دون سماعه إذا أردت، لكن الإضافة الأكبر والأكثر إثارة للجدل هي تلك التي ستسمح لطفلك بسؤال المساعد عن مكانك، شريطة أن يبلغوا من العمر 13 عامًا أو أكثر، فسيكون بإمكانهم طلب موقع العائلة بأكمله بمساعدة خرائط Google و Life360.

كما أنه بالإضافة إلى مكبرات الصوت والشاشات الذكية التي تضم المساعد، ستتوفر هذه الميزة على أجهزة أندرويد وiOS.

تقدم جوجل أيضًا عمليات تكامل جديدة لجهات خارجية من شركات مثل ABCmouse و Noggin و Capstone والتى ستسمح لك بالمشاركة في الأنشطة المشتركة والقصص التفاعلية حول الشاشة الذكية للعائلة.

كما أنه لتسهيل العثور على كل هذه المزايا الجديدة، تضيف جوجل علامة تبويب عائلية جديدة إلى شاشات المساعد الذكية، وتقول الشركة إنه يمكنك توقع وصول الواجهة المعدلة في وقت لاحق من هذا العام.