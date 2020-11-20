شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق نسخة جديدة من متصفح كروم لأجهزة MacBook مع شريحة M1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد جوجل لإطلاق متصفح كروم جديد لأجهزة MacBook مع شريحة M1 من أبل التى تم الإعلان رسميا عنها منذ عدة أيام، وسيتم تشغيل إصدار كروم على أجهزة أبل بسلاسة فائقة، فإذا قمت بتنزيل كروم وحاولت تثبيته على جهاز MacBook جديد، فسيكون عليك إما اختيار إصدار لجهاز Mac مع شريحة Intel أو مع شريحة أبل، وتم تأكيد هذه الخطوة من قبل "مارك تشانج" مدير منتجات كروم.

وقد قامت جوجل بالفعل بطرح الإصدار الجديد من كروم، ورغم ذلك قد يجد المستخدمون صعوبة فى استخدامه لأنه غير مستقر، إذ قالت جوجل فى صفحة الدعم الخاصة بها: "قمنا بتحديث صفحة تنزيل كروم الخاصة بنا لتشمل إصدارًا جديدًا من كروم محسّنًا لأجهزة macOS الجديدة التى تتميز بمعالج أبل، واكتشفنا أن إصدار كروم المتاح للتنزيل قد يتعطل بشكل غير متوقع، ويجب أن يؤثر هذا فقط على المستخدمين الذين قاموا بتثبيت كروم اليوم، وفقط على أجهزة macOS الجديدة مع معالج أبل".

ووعدت جوجل بطرح نسخة محسنة قريبًا، وفى الوقت الحالى، يمكن لمستخدمى MacBook الجدد تحديد "Mac بشريحة Intel" عند تنزيل كروم، وسيساعد إصدار جديد من كروم على العمل بكفاءة أكبر على أجهزة MacBook الجديدة المزودة بشرائح M1.

وفى الوقت نفسه، تدعى جوجل أن كروم أسرع مع أحدث التحسينات، فوفقًا للشركة، يبدأ كروم الآن بنسبة تصل إلى 25٪ أسرع، ويحمل الصفحات بنسبة تصل إلى 7٪ أسرع ويفعل كل ذلك باستخدام طاقة وذاكرة كمبيوتر أقل من ذى قبل.

ويمنح كروم الآن الأولوية لعلامات التبويب النشطة مقابل كل ما هو مفتوح، مما يقلل استخدام وحدة المعالجة المركزية بما يصل إلى 5 مرات ويطيل عمر البطارية بما يصل إلى 1.25 ساعة.