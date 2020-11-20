شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف انخفاض انبعاثات النيتروجين للخمس بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة ناسا أن انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين من غازات الاحتباس الحراري انخفضت بنسبة الخمس في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث أدى الإغلاق بسبب الفيروس إلى انخفاض عالمي بنسبة 20 في المئة في كمية هذه الانبعاثات التي تم إطلاقها في الغلاف الجوي بين فبراير ويونيو.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، نظر تحليل ناسا في كمية الغازات الدفيئة التي تم إنتاجها في 5756 موقعًا بـ46 دولة، وكان ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) أقل انتشارًا من ثاني أكسيد الكربون، ولكنه أقوى 300 مرة كمساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري.

ويعد ثاني أكسيد النيتروجين هو ملوث للهواء ينتج بشكل أساسي عن احتراق الوقود الأحفوري، مع وجود بواعث رئيسية هي المركبات والصناعة.

وكان الانخفاض في التركيز أكبر في المدن، حيث شوهدت قطرات NO2 تتراوح بين 20 و 60% في 50 من 61 مدينة كبرى تم تحليلها.

وتشير الدراسات السابقة إلى أنه منذ تخفيف الموجة الأولى من قيود فيروس كورونا، زاد تلوث الهواء مرة أخرى حيث بدأ الناس يسافرون أكثر.

قال الباحث الرئيسي كريستوف كيلر في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في ماريلاند: "كنا نعلم جميعًا أن عمليات الإغلاق سيكون لها تأثير على جودة الهواء، وسرعان ما اتضح أيضًا أنه سيكون من الصعب تحديد مقدار هذا التغيير المرتبط بتدابير الإغلاق، مقابل التباين في التلوث".

قارنت ناسا متوسط ​​البيانات على الأرض من عام 2020 إلى المتوسط ​​متعدد السنوات، مع مراعاة التباين الطبيعي في الطقس ودورة الغلاف الجوي، لحل هذه المشكلة الخاصة بالقياسات.

وأخذ الباحثون جميع البيانات الموجودة مسبقًا وصمموا ما كانت ستبدو عليه انبعاثات عام 2020 لو لم يحدث جائحة فيروس كورونا، ثم تمت مقارنة هذا بالقياسات الفعلية.

وكانت ووهان، المدينة الصينية التي يسكنها عدد أكبر من سكان لندن (11 مليون)، الموقع الأولي لتفشي الفيروس، ونتيجة لذلك، كان المكان الأول الذي أظهر انخفاضًا ملحوظًا في تلوث الهواء، في وقت قريب من فبراير، مسجلاً رقمًا أقل بنسبة 60% مما كان متوقعًا.