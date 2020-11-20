الهاتف OnePlus Nord N100 يضم شاشة 90Hz في نهاية المطاف

فاطمة أيت طالب - دبي - بدءًا من العام الماضي مع الهاتف OnePlus 7 Pro، وعدت شركة OnePlus بإطلاق جميع هواتفها الذكية المستقبلية مع شاشات تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz على الأقل، وقد ركزت على ذلك بشكل بارز في حملاتها التسويقية الأخيرة، ولكن هذا الأمر لم ينطبق على هاتف واحد.

نحن نتحدث هنا عن الهاتف OnePlus Nord N100 والذي تم الإعلان عنه جنبًا إلى جنب مع الهاتف OnePlus Nord N10 في أواخر شهر أكتوبر الماضي. عندما أعلنت OnePlus عن هذا الهاتف، أعلنت الشركة أنه يضم شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 60Hz، ولكن تفاجئنا عندما سمعنا ذلك لأنه في الأساس هو مجرد نسخة معدلة قليلاً من الهاتفين Oppo A53 و Oppo A53s، وكلاهما يضمان شاشات بمعدل تحديث يبلغ 90Hz.

تم إزالة الغموض اليوم من قبل شركة OnePlus نفسها، حيث أكدت الشركة أن الهاتف OnePlus Nord N100 يحتوي بالفعل على شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، وأن معدل التحديث هذا متوفر بالفعل في الإعدادات، على الرغم من أن الخيار الإفتراضي المُفعل في النظام هو 60Hz.

بعد أن قام موقع Android Authority بشراء الهاتف OnePlus Nord N100 في المملكة المتحدة ووجد أنه يحتوي على شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، تراجعت شركة OnePlus عن تصريحاتها السابقة حول شحن الهاتف مع شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 60Hz، قائلة الآن أن ” الهاتف OnePlus Nord N100 مُزود بشاشة 90Hz. ويعتمد معدل التحديث الفعلي في هذه الشاشة على الإعدادات والتطبيقات المستخدمة والقيود المتعلقة بالمعالجة “.

قد تحمل هذه العبارة الأخيرة ” القيود المتعلقة بالمعالجة ” دليلًا على سبب عدم قيام OnePlus بتسويق هذه الميزة لهذا الهاتف في المقام الأول. قد لا يكون المعالج Snapdragon 460 الخاص به قادرًا على توفير تجربة سلسة بدرجة كافية طوال الوقت إذا إخترت تفعيل معدل التحديث 90Hz، وهو ما قد يكون السبب وراء إدعاء الشركة بأن هذا لم يكن متاحًا في المقام الأول.