شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق.. مقارنة بين MacBook Pro بمعالج أبل الجديد وإنتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أبل عن معالجها الجديد M1، والذى صممته بطريقة مماثلة للهواتف والأجهزة اللوحية الخاصة بها، والذى سيحل فى النهاية محل معالجات Intel عبر مجموعة أجهزة Mac بالكامل، لكن قد يتركك ذلك أيضًا فى حيرة من أمرك، فإذا كان أمامك خيار بشراء لاب توب جديد مزود بأحدث معالجات أبل، وأخر بمعالج Intel الذى تم تجربته، فكيف يمكنك الاختيار؟، لذا يمكن للمقارنة التالية مساعدتك:



ماك بوك برو 13 بمعالج أبل و إنتل: أيهما أفضل؟

يتمتع جهاز MacBook Pro 13 المزود بـ Apple M1 ببعض المزايا المهمة، فهو الطراز الأكثر تكلفة، بسعر 1،299 دولارًا، وله ضعف عمر بطارية MacBook Pro 13 من أبل مع معالج Intel Core، وعلى الرغم من ذلك، فإن جهاز MacBook Pro 13 المزود بـ Apple M1 يضحى ببعض المزايا عند مقارنته بنماذج Intel الأكثر تكلفة، إذ تتميز طرازات Intel بمجموعة من المواصفات المتطورة، حيث يمكن تهيئتها مع المزيد من الذاكرة والتخزين، كما يمكن للأجهزة المزودة بمعالجات Intel دعم جميع تطبيقات Mac الحالية.

بينما يحتاج المطورون إلى تحديث برامجهم لدعم شريحة Apple M1 بشكل كامل، على الرغم من أن شركة أبل تدعى أن هذه العملية بسيطة للغاية من خلال برنامج Rosetta 2 الخاص بها.

التصميم والأبعاد:

بصرف النظر عن الاختلاف فى المنافذ، تبدو إصدارات Apple M1 و Intel من MacBook Pro 13 متطابقة، قهما متماثلان فى الحجم والسمك، كما يتوفران بنفس خيارات الألوان.

ويعتبر طراز Apple M1 من الناحية الفنية أخف وزناً بعُشر رطل، ولكن هذا فرق بسيط قد تجد صعوبة فى ملاحظته حتى عند مقارنتهم بجانب بعضهم البعض، حتى أنهم يستخدمون نفس محول الطاقة USB-C بقدرة 61 وات.

عمر البطارية:

عمر البطارية هو السبب الحقيقى لشراء كمبيوتر محمول M1 Pro من أبل، إذ يضاعف MacBook Pro مقاس 13 بوصة مع Apple M1 عمر البطارية المذكور لجهاز MacBook Pro 13 مع معالجات Intel، ويتميز طراز Apple M1 بعمر بطارية يصل إلى 20 ساعة، بينما يعد طراز Intel بما يصل إلى 10 ساعات من الوقت بين الشحنات.

الأداء والمواصفات:

معالج M1 يعد وحدة معالجة مركزية ذات 8 نوى بأربع نوى أداء وأربع أخرى كفاءة ، وتأتى مع معالج رسومات ثمانى النواة، بالإضافة إلى "المحرك العصبي" ذو 16 نواة والذى يعزز خوارزميات معينة للتعلم الآلى، أما طرازات Intel عبارة عن معالجات رباعية النوى مع رسومات Iris Plus المدمجة المخيبة للآمال بشكل عام من Intel.

وسيكون أداء الرسومات أكثر قوة بجهاز Macbook Pro 13 مع Apple M1، إذ عانت نسخ MacBook Pro 13 الحديثة مع الرسومات لأنها اعتمدت على رسومات Intel Iris Plus الضعيفة، ومع ذلك، يحتوى جهاز M1 من Apple على وحدة معالجة رسومات 8 نواة مماثلة لتلك الموجودة فى أحدث جهاز iPad Pro، وهو جهاز معروف بأداء رسومات ثلاثى الأبعاد مثير للإعجاب.

من ناحية أخرى، يواجه MacBook Pro 13 المزود بـ Apple M1 قيودًا فى الذاكرة والتخزين، ولا يمكن تهيئته إلا بذاكرة تصل إلى 16 جيجابايت (RAM) وما يصل إلى 2 تيرابايت من التخزين، بينما لا يمكن ترقية طرازات Intel إلى 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى بسعة تخزين تصل إلى 4 تيرابايت.