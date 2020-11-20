شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوتات التنظيف تقتحم المكاتب والمتاجر والمستشفيات خلال أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "The verge"، قال سترينج: "هذا الروبوت قادرًا على تنظيف 200000 قدم مربع من غرف المكاتب والمؤتمرات في ساعتين، وربما ساعتين ونصف"، مضيفا: "سيستغرق فريقي طوال الليل للقيام بذلك، إذا أرادوا مسح كل سطح باليد."



روبوت تنظيف خلال أزمة كورونا يبلغ حجم الروبوت نفسه تقريبًا حجم سلة المهملات الضخمة، مع قاعدة بعجلات وفوهة نفاثة كبيرة منتجة للضباب في الأعلى تبرز كزوج من العيون الدوارة، كما أنه يتحرك بخطى ثابتة، باستخدام مجموعة من الكاميرات LIDAR و3D للتنقل مثل السيارة ذاتية القيادة، وهو ليس الروبوت الوحيد الذي يشق طريقه إلى هذه الأنواع من المساحات المشتركة. أصبحت آلات التنظيف في ازدياد مع الوباء، حيث تقوم المستشفيات في جميع أنحاء العالم بنشرها منذ الربيع الماضى، باستخدام الروبوتات التي تشع الأشعة فوق البنفسجية لقتل الجراثيم والفيروسات بدلاً من الرش مثل Breezy One.

روبوت تنظيف

كما تشارك المطارات والساحات أيضًا في الحدث، حيث تستخدم الأخيرة طائرات بدون طيار ترش المطهرات على مقاعد الاستاد.

وقالت إحدى الشركات المصنعة الأمريكية للروبوتات، Xenex ، إن مبيعات روبوتات التنظيف فوق البنفسجية الخاصة بها ارتفعت بنسبة 600% مقارنة بعام 2019.