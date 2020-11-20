شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة تتبع موقع هاتفك الأيفون عند فقدانه أو سرقته بالخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكنك تتبع هاتفك الخاص في حالة فقده أو سرقته بفضل تطبيق Find My على جهاز iPhone الخاص بك، كما يمكنك تتبع أجهزة iPhone الخاصة بالأشخاص الآخرين، طالما قاموا بالاشتراك ومنحوك الإذن، وذلك باستخدام تطبيق Find My، فيمكنك مراقبة أطفالك بسهولة، ولكن يجب تشغيل هذه الميزات قبل أن تتمكن من البدء في تتبع الأشخاص، وهنا نرصد لك أهم التفاصيل حول استخدام هذه الخاصية.



كيفية تشغيل خدمات موقعك على جهاز iPhone كيفية تشغيل خدمات موقعك على جهاز iPhone وفقا لما ذكره موقع "business insider"، إذا كنت تريد أن تكون قادرًا على تتبع هاتف أيفون الخاص بك أو السماح للآخرين بتتبعك، فتأكد أولاً من تمكين خدمات الموقع من خلال الخطوات التالية:

1. ابدأ تطبيق "الإعدادات" ثم اضغط على "الخصوصية".

2. اضغط على "خدمات الموقع".

3. في صفحة خدمات الموقع، تأكد من تشغيلها عن طريق تمرير الزر جهة اليمين.

4. يمكنك ضبط الطريقة التي تعمل بها خدمات الموقع عن طريق التحكم في إذن تطبيقات معينة في القائمة الموجودة أسفل الصفحة، ويمكنك تمكين أو تعطيل الإذن وتحديد متى يُسمح للتطبيق برؤية موقعك.



كيفية تتبع موقع iPhone الخاص بك: كيفية تتبع موقع iPhone الخاص بك: يمكنك معرفة مكان هاتفك من صفحة الويب Find My iPhone على iCloud.

1. افتح موقع Find My iPhone في متصفح، ربما تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حساب iCloud الخاص بك باستخدام معرف Apple الخاص بك.

2. اضغط على "جميع الأجهزة" في أعلى الصفحة.

3. اضغط فوق الإدخال الخاص بجهاز iPhone في القائمة المنسدلة.

يمكنك أيضًا تتبع هاتفك باستخدام تطبيق Find My على جهاز آخر تم تسجيل دخوله إلى نفس معرف أبل مثل iPad.



كيفية تتبع موقع iPhone الخاص بشخص آخر: كيفية تتبع موقع iPhone الخاص بشخص آخر: يمكنك استخدام تطبيق Find My الخاص بجهاز iPhone لمعرفة مكان تواجد الأصدقاء والعائلة طالما أنهم يشاركون موقعهم معك، وإليك ما تحتاج إلى القيام به أنت وأي شخص آخر تشارك موقعه معك:

1. يجب على الشخص الذي يشارك موقعه معك فتح تطبيق الرسائل وفتح محادثة معك.

2. يجب عليهم الضغط فوق اسمك أعلى الشاشة ثم الضغط فوق "معلومات".

3. بعد ذلك، يجب عليهم الضغط على "مشاركة موقعي"، ثم في القائمة المنسدلة، اختيار المدة الزمنية لمشاركة هذه المعلومات، والتي تشمل على خيارات (ساعة، حتى نهاية اليوم، أو إلى أجل غير مسمى)

4. بعد مشاركة موقعهم، يمكنك بدء تطبيق Find My على هاتفك، ويجب أن تشاهد إدخال الشخص في قسم "الأشخاص" أسفل الشاشة، اضغط عليه لرؤية الموقع على الخريطة.