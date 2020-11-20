شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يمكنك استخدام ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء على ماسنجر وانستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إضافة ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء على واتس آب، جلب فيس بوك ميزة مماثلة لتطبيقات ماسنجر وانستجرام تسمى وضع Vanish، وتختفى الرسائل المرسلة مع تشغيل الوضع تلقائيًا بعد رؤيتها ومغادرة الدردشة، ويعمل وضع Vanish بنفس طريقة اختفاء الرسائل على واتس آب، ومع ذلك، فإن طريقة عمل هذا النوع من الرسائل على واتس آب تختلف تماما عن ماسنجر وانستجرام، إذ تظل رسائل واتس آب فى الدردشة لمدة 7 أيام تقريبًا بينما تختفى الرسائل ضمن وضع Vanish على الفور.

وإذا كنت تتساءل عن كيفية استخدام هذه الميزة، فعليك اتباع الخطوات التالية، لكن يجب أن يكون لديك أحدث إصدار من تطبيق ماسنجر وانستجرام وحسابات نشطة على فيس بوك وانستجرام:

كيفية وضع Vanish فى انستجرام و ماسنجر:

يعمل وضع Vanish فى كلا التطبيقين بطريقة مماثلة ويمكن للمستخدمين فى الواقع إرسال رسائل ذاتية الاختفاء عبر التطبيقين أيضًا، من خلال إتباع الخطوات التالية:

1. لتمكين وضع فانيش على أى من التطبيقات، توجه ببساطة إلى التطبيق وافتح أى نافذة دردشة .

2. افتح أى نافذة دردشة واسحب لأعلى من أسفل الشاشة لتمكين الوضع.

3. بمجرد تشغيل وضع Vanish، سيظهر لك انستجرام و ماسنجر بوضوح تفعيل وضع Vanish فى نافذة الدردشة.

4. لإيقاف تشغيل الوضع، اسحب لأعلى من أسفل الشاشة مرة أخرى.

وصرح ماسنجر إذا أخذ شخص ما لقطة شاشة للدردشة "سكرين شوت"، فسيتم إخطار المرسل، كما يمكن تمكين الميزة فقط للمحادثات مع الأشخاص المتصلين بالمستخدم، ويمكن للمستخدمين أيضًا اختيار ما إذا كانوا يريدون الدخول في وضع الاختفاء الدردشة أم لا.