تويتر تواجه مشكلات في تطبيقها نتيجة الإقبال على التغريدات المؤقتة

دبي - يزن راشد - أطلقت شركة تويتر أمس الأربعاء ميزة (التغريدات المؤقتة) للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، ولكن الإقبال عليها أدى إلى مشكلات اشتكى منها العديد من المستخدمين.

وتظهر التغريدات المؤقتة – التي تسميها تويتر Fleets، وتعني الشيء السريع الزوال – في الجزء العلوي من تطبيق تويتر، مما يسمح للمستخدمين بنشر التغريدات الذاتية الاختفاء بعد 24 ساعة من نشرها، بالإضافة إلى رؤية التغريدات المؤقتة التي ينشرها المستخدمون الآخرون.

ولكن يبدو أن طلب المستخدمين، وفضولهم بشأن الإضافة الجديدة يؤثران على أداء الميزة، لذا أبلغ العديد من مستخدمي تويتر عن أن Fleets تتأخر، وتعمل ببطء. ويقول بعضهم: إن تشغيل الميزة أدى إلى توقف تطبيق تويتر نفسه عن العمل.

وأقرت شركة تويتر لموقع (تك كرنش) TechCrunch التقني بأنها على علم بالمشكلة التي تؤثر في بعض المستخدمين، وقالت: إنها تعمل على حل المشكلة.

وإن كنت من بين المتأثرين، فستلاحظ عند النقر أو التمرير للتنقل عبر التغريدات المؤقتة، فإن الشاشة ستتجمد مؤقتًا أو تتحرك ببطء شديد. وقد يجعل هذا الأمر هاتفك يبدو وكأنه يواجه مشكلات، ولكن المشكلة في تطبيق تويتر فقط.

ويُعتقد أن الإقبال على استخدام ميزة التغريدات المؤقتة قد يكون دليلًا مبكرًا على نجاحها.

ومن جانبها، قالت تويتر في We’re slowing down the rollout of Fleets to fix some performance and stability problems. If you don’t have the feature yet, you may not get it for a few more days.



We love that so many people are using Fleets and want to ensure we’re providing the best experience for everyone. — Twitter Support (@TwitterSupport) November 19, 2020 : “نحن نعمل على إبطاء طرح التغريدات المؤقتة لإصلاح بعض مشكلات الأداء والاستقرار. إذا لم تكن لديك الميزة حتى الآن، فقد لا تحصل عليها لبضعة أيام أخرى”. وأضافت: “نحن نحب أن يستخدم الكثير من الأشخاص التغريدات المؤقتة، ونريد التأكد من أننا نقدم أفضل تجربة للجميع”.

وأعلنت شركة تويتر يوم الثلاثاء رسميًا عن إطلاق ميزة التغريدات المؤقتة التي تختفي بعد مدة زمنية محددة، وذلك في محاولة منها لمنافسة القصص التي شاعت في معظم تطبيقات التراسل، والتواصل الاجتماعي الأخرى.

وكانت عملاقة التقنية الأمريكية قد بدأت باختبار ميزتها الجديدة في شهر آذار/ مارس الماضي. وقالت تويتر يوم الثلاثاء في منشور على مدونتها: “الهدف من تويتر أن يكون خدمة للمحادثة العامة، فهو المكان الذي تذهب إليه لترى ما يحدث، وتتحدث عنه. ولكن بعضكم يخبرنا أن التغريد غير مريح؛ لأنه يبدو علنيًا ودائمًا، كما أن هناك ضغطًا كبيرًا لجمع إعادات التغريد، والإعجابات”. وأضافت: “لهذا السبب؛ للأسف، هناك الكثير من التغريدات التي تبقى في المسودات!”.