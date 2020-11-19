تكنولوجيا: تقرير جديد يؤكد هاتف Galaxy Z Fold3 هو أول إصدار بكاميرة أسفل الشاشة من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت التسريبات السابقة إلى خطط سامسونج لدعم إصدارها القادم من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold3 بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة، ومن جديد يؤكد تقرير ETNews على هذه التفاصيل.

تستعد شركة سامسونج لجلب تقنية الكاميرة أسفل الشاشة في أحد إصدارات الشركة العام المقبل، واليوم تؤكد التسريبات من جديد على أن سامسونج ستقدم هذه التقنية للمرة الأولى في هاتف Galaxy Z Fold3.

ويؤكد التقرير الذي جاء عبر ETNews على أن سامسونج لن تقدم تقنية الكاميرة أسفل الشاشة في سلسلة Galaxy S21 التي تنطلق في بداية العام المقبل.

ولقد أكد مصدر مطلع على خطط سامسونج على أن Samsung Display طورت بالفعل شاشة تدعم تقنية الكاميرة أسفل الشاشة، حيث تأتي الشاشة بتصميم يدعم مرور الإضاءة عبر توسيع الفجوات بين وحدات البيكسل.

أيضاً من المقرر أن تدعم التقنية خوارزمية جديدة تعمل على تصحيح الصورة عند إنكسار الضوء في طبقة الشاشة OLED، كما تعمل Samsung LSI على توريد نموذج الكاميرة لدعم الهاتف، ومن المتوقع أن تأتي التقنية بآداء أفضل من Axon 20 الذي قدم تقنية الكاميرة أسفل الشاشة للأسواق.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن سامسونج تقدم هاتف Galaxy Z Fold3 في الربع الثالث من 2021، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

المصدر

اعلان





