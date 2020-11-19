تكنولوجيا: كوالكوم تستخدم عملية تصنيع سامسونج في Snapdragon 885 وTSMC في 895

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على خطط كوالكوم لإستخدام عملية تصنيع سامسونج بدقة 5نانومتر في معالجها القادم Snapdragon 885، بينما يأتي المعالج اللاحق Snapdragon 895 بدقة تصنيع 4 نانومتر بعملية تصنيع TSMC.

تستعد شركة كوالكوم للإعلان الرسمي عن معالج Snapdragon 875 في حدث يعقد في الأول من ديسمبر المقبل، ومن ثم ينطلق أول هاتف برقاقة المعالج الجديدة في يناير من عام 2021، حيث تم تغيير الجدول الزمني المعتاد للإعلانات الجديدة إستعداداً لإطلاق سلسلة Galaxy S21 .

ومن المقرر أن تكون سلسلة Galaxy S21 أول الإصدارات المميزة بمعالج Snapdragon 875، بينما تأتي سلسلة شاومي Mi 11 كأول الإصدرات التي تنطلق في السوق الصيني بمعالج Snapdragon 875، كما تدعم الرقاقة هواتف من Redmi و Black Shark، وسلسلة iQOO من VIVO، أيضاً يدعم المعالج هواتف OPPO، وRealme، وهواتف وان بلس.

ويتميز معالج Snapdragon 875 بعملية تصنيع سامسونح بدقة 5 نانومتر بمعمارية EUV، كما تقسم الأنوية إلى واحد من الأنوية كبيرة الحجم بسرعة 2.84GHz، و3 من أنوية A78 بسرعة 2.42GHz، مع 4 من أنوية A55 بسرعة 1.8GHz، كما تضم وحدة المعالجة كرت شاشة Adreno 660.

ولقد بدأت كوالكوم في العمل على تطوير الجيل الجديد من المعالجات الذي يعرف بمعالج Snapdragon 885، والذي ينطلق رسمياً في 2021، ويتميز بدقة تصنيع 5 نانومتر LPP بعملية تصنيع سامسونج.

بينما تنتقل كوالكوم في معالج Snapdragon 895 الذي ينطلق رسمياً في 2022 إلى عملية تصنيع TSMC بدقة 4 نانومتر، والذي يأتي بتحسينات عن عملية التصنيع المميزة بدقة 5 نانومتر، مع آداء أفضل وإستهلاك أقل في الطاقة.

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