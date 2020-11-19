تشكيلة Redmi Note Series تكسر حاجز 140 مليون وحدة مُباعة على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Xiaomi أنها باعت أكثر من 140 مليون وحدة من تشكيلة هواتفها الذكية Redmi Note Series على الصعيد العالمي، مع كون هواتف Redmi Note 8 هي ثاني أكثر الهواتف الذكية مبيعًا في النصف الأول من العام 2021، على الأقل وفقا لمؤسسة Omdia المتخصصة في بحوث السوق.

في شهر أكتوبر من العام الماضي، كسرت الشركة حاجز 100 مليون وحدة فيما يخص مبيعات Redmi Note Series على الصعيد العالمي، وفي شهر مارس من هذا العام، إحتفلت الشركة بتخطي مبيعات هذه التشكيلة لحاجز 110 ملايين وحدة.

وصلت تشكيلة Redmi Note 8 Series، والتي تشمل Redmi Note 8 و Redmi Note 8T و Redmi Note 8 Pro إلى 30 مليون وحدة مُباعة في شهر مايو من هذا العام، وكان الهاتفين Redmi Note 8 و Redmi Note 8 Pro من بين الهواتف الذكية العشرة الأكثر مبيعًا على الصعيد العالمي في الربع الرابع من العام 2019.

أعلنت شركة Xiaomi عن تشكيلة Redmi Note 9 Series في شهر مارس من هذا العام، ولكننا لم نحصل بعد على أي أرقام تخص عدد المبيعات التي حصدتها من الشركة. وبينما ننتظر هذه الأرقام، من المتوقع أن تضيف الشركة الصينية عضوين آخرين إلى التشكيلة في اليوم 24 من هذا الشهر، ويتعلق الأمر هنا بكل من Redmi Note 9 5G و Redmi Note 9 Pro 5G.