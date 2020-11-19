فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Vivo يوم أمس بالكشف رسميًا عن واجهة OriginOS التي تستند على نظام Android 11 الأحدث من شركة جوجل لتحل محل واجهة FuntouchOS الحالية مع العلم بأن واجهة OriginOS الجديدة تأتي مع الودجات ( Widgets ) التفاعلية، ومجموعة كبيرة من الإيماءات الجديدة، فضلا عن العديد من التغييرات الجمالية الأخرى. اليوم، قامت شركة Vivo من خلال صفحتها الرسمية على الشبكة الإجتماعية الصينية، Weibo بالكشف عن القائمة الكاملة لهواتفها الذكية التي ستحصل على تحديث OriginOS والمواعيد التي سيحدث فيها بذلك مع العلم بأن هذه القائمة تضم أكثر من 30 هاتف ذكي.
إليكم أدناه القائمة الكاملة لهواتف Vivo التي تأكد رسميًا أنها ستحصل على تحديث OriginOS الذي يستند على نظام Android 11، والمواعيد التي ستحصل فيها على الإصدارات التجريبية العامة من هذا التحديث :
ستأتي مسبقًا مع OriginOS
- تشكيلة Vivo X60 Series
قبل 31 يناير 2021
- vivo NEX 3S
- vivo X50 Pro+
- vivo X50 Pro
- vivo X50
- vivo S7
- vivo iQOO 5 Pro
- vivo iQOO 5
- vivo iQOO 3
- vivo iQOO Pro
- vivo iQOO
- vivo iQOO Neo3
قبل السنة الصينية الجديدة ( 12 فبراير 2021 )
- vivo NEX 3/vivo NEX 3 5G
- vivo X30 Pro
- vivo X30
- vivo iQOO Neo
- vivo iQOO Neo 855
في الربع الثاني من العام 2021
- vivo X27 Pro
- vivo X27
- vivo S6
- vivo S5
- vivo S1 Pro
- vivo S1
- vivo Z6
- vivo Z5x
- vivo Z5i
- vivo Z5
- vivo iQOO Z1x
- vivo iQOO Z1
- vivo NEX Dual Display
- vivo NEX S
- vivo NEX A
تجدر الإشارة إلى أن هذه التواريخ تنطبق على هواتف Vivo المُباعة في الصين والتي تفتقر إلى التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل. لا توجد معلومات حتى الآن حول موعد الإطلاق على الصعيد العالمي، ولكن عادة ما يحدث ذلك بعد مرور شهر أو شهرين من صدور التحديث للإصدارات الصينية.
كانت هذه تفاصيل خبر Vivo تكشف عن قائمة هواتفها الذكية التي ستحصل على تحديث OriginOS، وتضم أكثر من 30 هاتف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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