Vivo تكشف عن قائمة هواتفها الذكية التي ستحصل على تحديث OriginOS، وتضم أكثر من 30 هاتف

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Vivo يوم أمس بالكشف رسميًا عن واجهة OriginOS التي تستند على نظام Android 11 الأحدث من شركة جوجل لتحل محل واجهة FuntouchOS الحالية مع العلم بأن واجهة OriginOS الجديدة تأتي مع الودجات ( Widgets ) التفاعلية، ومجموعة كبيرة من الإيماءات الجديدة، فضلا عن العديد من التغييرات الجمالية الأخرى. اليوم، قامت شركة Vivo من خلال صفحتها الرسمية على الشبكة الإجتماعية الصينية، Weibo بالكشف عن القائمة الكاملة لهواتفها الذكية التي ستحصل على تحديث OriginOS والمواعيد التي سيحدث فيها بذلك مع العلم بأن هذه القائمة تضم أكثر من 30 هاتف ذكي.

إليكم أدناه القائمة الكاملة لهواتف Vivo التي تأكد رسميًا أنها ستحصل على تحديث OriginOS الذي يستند على نظام Android 11، والمواعيد التي ستحصل فيها على الإصدارات التجريبية العامة من هذا التحديث :

ستأتي مسبقًا مع OriginOS

تشكيلة Vivo X60 Series

قبل 31 يناير 2021

vivo NEX 3S

vivo X50 Pro+

vivo X50 Pro

vivo X50

vivo S7

vivo iQOO 5 Pro

vivo iQOO 5

vivo iQOO 3

vivo iQOO Pro

vivo iQOO

vivo iQOO Neo3

قبل السنة الصينية الجديدة ( 12 فبراير 2021 )

vivo NEX 3/vivo NEX 3 5G

vivo X30 Pro

vivo X30

vivo iQOO Neo

vivo iQOO Neo 855

في الربع الثاني من العام 2021

vivo X27 Pro

vivo X27

vivo S6

vivo S5

vivo S1 Pro

vivo S1

vivo Z6

vivo Z5x

vivo Z5i

vivo Z5

vivo iQOO Z1x

vivo iQOO Z1

vivo NEX Dual Display

vivo NEX S

vivo NEX A

تجدر الإشارة إلى أن هذه التواريخ تنطبق على هواتف Vivo المُباعة في الصين والتي تفتقر إلى التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل. لا توجد معلومات حتى الآن حول موعد الإطلاق على الصعيد العالمي، ولكن عادة ما يحدث ذلك بعد مرور شهر أو شهرين من صدور التحديث للإصدارات الصينية.