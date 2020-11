الهاتف Galaxy Z Flip Lite القابل للطي يلوح في الآفق، وفقًا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - قد تكون الهواتف الذكية القابلة للطي هي المستقبل وقد لا تكون كذلك، ولكن هناك شيء واحد مؤكد، وهو أنها لا تزال باهظة الثمن في الوقت الراهن. في الماضي، سمعنا أن شركة سامسونج كانت تعمل على Galaxy Z Fold Lite الذي سيكون بمثابة البديل الأرخص للهاتف Galaxy Z Fold 2، ولكن يبدو الآن أنه تم تأجيل المشروع.

وردتنا هذه المعلومات من المحلل البارز Ross Young والذي كان وراء تسريب العديد من المعلومات الصادقة حول منتجات سامسونج في الماضي. يقول أنه لم يسمع عن الهاتف Galaxy Z Fold Lite منذ فترة، مما قد يشير إلى أنه تم وضعه على الجانب.

ومع ذلك، لم نفقد كل الأمل في شراء جهاز قابل للطي بسعر منخفض. هذا لأن Ross Young كان يسمع مؤخرًا عن Galaxy Z Flip Lite، والذي من المفترض أن يكون أرخص من Galaxy Z Flip. ومن المثير للإهتمام أن الهاتف Galaxy Z Flip Lite سيحتفظ بالطبقة الزجاجية الواقية المرنة Ultra Thin Glass المستخدمة في الهاتف Galaxy Z Flip الحالي.

هذا على عكس ما قيل عن Galaxy Z Fold Lite، فقد تردد في الماضي أن هذا الأخير سيستخدم طبقة واقية من البلاستيك على غرار Galaxy Fold الأول لتوفير التكاليف.

إذا ظهر Galaxy Z Flip Lite في السوق، وإذا كان أرخص من Galaxy Z Flip، فمن المنطقي أن يحصد مبيعات أكثر. سيتعين علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث، على الرغم من أن معظم ما قلناه الآن لا يزال مجرد تمنيات في الوقت الحالي.

We don't hear about Z Fold Lite anymore but we are hearing about Z Flip Lite with UTG...