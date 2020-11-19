تطبيق Google Pay الجديد يبدو مثل تطبيق للدردشة، ويجلب معه مجموعة من التغييرات المهمة

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو الإصدار الجديد من تطبيق Google Pay وكأنه تطبيق للدردشة، فهو يعرض قائمة جهات الإتصال ( الأفراد والشركات )، ويقوم بعرض عمليات تحويل الأموال لتبدو وكأنها رسائل. يمكنك أيضًا إنشاء ” محادثات ” جماعية لتقسيم الفاتورة بسهولة في المطعم أو الإيجار الشهري مع زملائك في الغرفة. ونعم، يمكنك إرسال رسائل نصية أيضًا.

سيتم إطلاق هذا الإصدار الجديد من تطبيق Google Pay في الولايات المتحدة الأمريكية أولاً وهو جزء فقط من خطط جوجل لمستقبل الدفع. وقد دخلت جوجل في شراكة مع 11 مصرفًا وإتحاد إئتماني لإطلاق حسابات Plex، وهي حسابات التدقيق والإدخار بدون رسوم شهرية أو رسوم سحب على الكشوفات أو متطلبات الحد الأدنى للرصيد. ستأتي حسابات Plex في العام 2021، ومرة أخرى ستظهر في الولايات المتحدة الأمريكية فقط في البداية.

يعمل التطبيق أيضًا على تبسيط العروض الترويجية والخصومات، وقد تعاونت جوجل مع أمثال Burger King و Etsy و REI Co-op و Sweetgreen و Target و Warby Parke والعديد من الشركات الأخرى لتقديم العروض والخصومات من خلال تطبيق Google Pay. يمكن الإستفادة من الخصومات بنقرة واحدة ويمكنك تعيين تذكيرات للعروض والصفقات التي ستنتهي صلاحيتها قريبًا.

يمكن أن يساعدك تطبيق Google Pay الجديد كذلك على تنظيم ومراجعة نفقاتك. إذا كان مرتبطًا بحساب مصرفي، فسوف يمنحك ملخصًا في نهاية الشهر، بما في ذلك المؤشرات في عادات الإنفاق الخاصة بك. يمكنه أيضًا مسح صندوق الوارد الخاص بك على Gmail ومكتبة الصور بحثًا عن الإيصالات السابقة، بعد الحصول على إذنك طبعًا.

يتيح لك تطبيق Google Pay الجديد أيضًا البحث في سجل نفقاتك بنفس ذكاء جوجل الذي تحصل عليه في Google Photos، على سبيل المثال. يمكنك البحث عن ” طعام ” أو ” الشهر الماضي ” وسيعرض لك تطبيق Google Pay كافة المعاملات المالية ذات الصلة بالإستعلام.

جعلت جوجل تطبيق Google Pay أكثر أمانًا وأكثر مراعاة للخصوصية. تؤكد شركة جوجل أنه لن يتم بيع بياناتك إلى أطراف ثالثة مطلقًا ولن يتم مشاركتها مع بقية أقسام جوجل من أجل الإعلانات المستهدفة. يحتوي التطبيق أيضًا على عدة طبقات من الأمان. على سبيل المثال، سيحذرك التطبيق عندما تكون على وشك إرسال أموال إلى شخص غريب.

يمكنك الإشتراك في إستخدام سجل المعاملات لتخصيص التطبيق. يتم تعطيل هذا الخيار بشكل إفتراضي، ولكن يمكنك تجربته لمدة ثلاثة أشهر قبل أن تقرر ما إذا كنت ستستمر في إستخدامه أو إيقافه.