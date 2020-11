تويتر تدرس إضافة زر “عدم الإعجاب”‏

دبي - يزن راشد - كشف مسؤول بشركة تويتر أنها تدرس إمكانية إضافة زر عدم الإعجاب، أو القدرة على التصويت السلبي للتغريدات التي لا تعجب المستخدمين، وذلك على غرار مواقع شهيرة، مثل: (رديت) Reddit.

وقال رئيس المنتجات لدى تويتر (كايفون بايكبور) ردًا على تغريدة من خبيرة الأمن السيبراني

Instead of feature development how about you focus on the following REAL PROBLEMS instead:



> Removing all coordinated inauthentic behavior



> Improving user experience regarding harassment and reporting



> Add dislike button or downvote capability



> Disinformation harming users https://t.co/NW7iynPaf4