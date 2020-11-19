تكنولوجيا: إنتل تكشف عن نموذج جهاز حاسب NUC M15 بحجم صغير وآداء قوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة إنتل اليوم عن نموذج لجهاز حاسب المحمول NUC M15 الذي يقدم من الشركة بآداء قوي بفضل الجيل 11 من معالجات الشركة، مع تصميم صغير الحجم.

ينطلق نموذج جهاز NUC M15 اليوم رسمياً من إنتل، والذي عرف سابقاً برمز “Bishop County”، مع نظام يضم الجيل 11 من معالجات إنتل مع Intel Iris Xe.

صمم نموذج جهاز NUC M15 ليتوافق مع معايير منصة Intel Evo، مع تصميم قوي صغير الحجم يدعم التنقل السريع، كما يقدم لسوق “whitebook” ليكون نموذج يقدم رؤية إنتل في التصميم المثالي لجهاز الحاسب المحمول، كما تقدم إنتل للمستخدمين نظرة متكاملة على آداء أجهزة الحاسب المحمول بتكوينات إنتل.

ومن المتوقع أن يكون هذا النموذج من جهاز NUC M15 قاعدة لتطوير أجهزة حاسب محمول بتكوينات إنتل من شركات أخرى، كما يتميز تصميم جهاز إنتل بحجم صغير بإرتفاع أقل من 15مم أو 59 إنش، أيضاً يتميز الجهاز بوزن أقل من 1.7 كجم، مع معالج Tiger Lake، وشاشة بحجم 16 إنش.

أيضاً يدعم النموذج تقنية Intel Wi-Fi 6، ويضم بطارية بقدرة 73 Whr تدعم تقنية الشحن السريع، ومن المتوقع أن يظهر هذا النموذج في الأسواق بعلامات تجارية أخرى خلال الفترة القادمة.

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