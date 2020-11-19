تكنولوجيا: Realme تعلن رسمياً عن هاتف Realme 7 5G برقاقة Dimensity 800U

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Realme رسمياً عن هاتف Realme 7 5G الذي ينطلق برقاقة معالج Dimensity 800U وشاشة LCD بمعدل تحديث 120Hz.

يأتي هاتف Realme 7 5G في هواتف 5G منخفضة التكلفة التي تقدم للسوق الأوروبي وأيضاً السوق الهندي خلال الفترة القادمة، حيث يدعم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 800U من MediaTek والتي تتنميز بدقة تصنيع 7 نانومتر، وتدعم اثنان من شرائح 5G SIM، ونتضمن وحدة المعالجة اثنان من أنوية Cortex-A76 بسرعة 2.4GHz، 6 من أنوية Cortex-A55 بسرعة 2.0GHz، مع كرت شاشة Mali-G57.

كما تقدم Realme هذا الإصدار بذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، أيضاً ينطلق هاتف Realme 7 5G بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش وجودة عرض FHD بلس، كما يدعم معدل تحديث 120Hz، وتضم الشاشة أيضاً ثقب للكاميرة الأمامية في الجانب الأيسر مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي لهاتف Realme 7 5G، كما يتميز الهاتف بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 119 درجة وفتحة عدسات f/2.3، كما تضم إعدادات الكاميرة اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير وmacro.

وينطلق هاتف Realme 7 5G بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة realme UI، ويضم بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30W، ومن المقرر أن ينطلق هاتف Realme 7 5G بسعر 279 جنيه إسترليني للنموذج الرئيسي المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، على أن يتوفر الآن للحجز المسبق وينطلق للبيع في الأسواق في 27 من نوفمبر.

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