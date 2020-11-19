تكنولوجيا: سامسونج تخطط لبدء الإنتاج الضخم لشرائح بدقة تصنيع 3 نانومتر في 2022

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التقارير عن خطط العملاق الكوري لبدء الإنتاج الضخم للرقاقات المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر في 2022.

تتنافس شركة سامسونج مع TSMC للسيطرة على سوق الشرائح بحصة سوقية أكبر، ومع نجاح TSMC خلال الفترة الماضية في الوصول إلى الأسواق بالشرائح المميزة بدقة تصنيع 5 نانومتر، إلا أن سامسونج ترغب في إتخاذ الخطوات الأولى لاحقاً في عملية تصنيع الرقاقات.

تعد شركة سامسونج ثاني الشركات المصنعة للرقاقات المميزة بدقة تصنيع 5 نانومتر، إلا أن العملاق الكوري تخطط لبدء إنتاج الضخم لرقاقات بدقة تصنيع 3 نانومتر لتتقدم على TSMC في الأسواق خلال 2022.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة حول خطط سامسونج عبر تصريحات Park Jae المدير التنفيذي لشركة سامسونج، حيث أكد على أن سامسونج قد بدأت بالفعل في تطوير المعدات اللازمة لبدء عملية الإنتاج الضخم بالتعاون مع شركاء سامسونج.

كما أشار Li Zaiyong إلى أن سامسونج تخطط لإستخدام تقنية GAA وهي أحدث تقنيات الشركة في عملية تصنيع الشرائح المميزة بدقة 3 نانومتر.

من جانب أخر تعمل سامسونج في الوقت الحالي على تطوير رقاقات بدقة تصنيع 4 نانومتر والتي تأتي بعد شرائح بدقة 5 نانومتر التي تدعم هواتف الشركة الآن.

يذكر أن TSMC تستحوذ منذ العام الماضي على نسبة أكبر من سوق الرقاقات تصل إلى 52%، بشكل خاص بعد إطلاقها شرائح بدقة تصنيع 5 نانومتر.

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