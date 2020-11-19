شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يؤخر طرح ميزة Fleets الجديدة لإصلاح بعض المشاكل.. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يضطر مستخدمو تويتر إلى الانتظار بضعة أيام أخرى للوصول إلى ميزة "Fleets"، إذ أعلن حساب دعم موقع التغريدات أنه يعمل على إبطاء طرح Fleets لإصلاح بعض مشاكل الأداء والاستقرار، إذ بدأ تويتر فى إتاحة الميزة لجميع مستخدميه فى 17 نوفمبر بعد أكثر من ثمانية أشهر من الاختبار، وكافح الموقع لاستيعاب كافة المستخدمين الذين يتدافعون لتجربة الميزة، وانتهى الأمر بطرح Fleets بعد فترة وجيزة من إطلاقه.

وفقًا لـ TechCrunch، كان المستخدمون يشكون من أن الميزة كانت متعطلة كلما حاولوا استخدامها، وفى بعض الحالات، كان يتم تعطل تطبيقاتهم، واعترف موقع تويتر بأن Fleets كانت تعانى من مشاكل وأنه كان يعمل على إصلاحها قبل أن تصدر بيانًا رسميًا.

وقدم الموقع الميزة لأول مرة للمختبرين الأوائل فى البرازيل مرة أخرى فى مارس، إذ يختفى محتوى Fleets بعد 24 ساعة ويظهر بشكل منفصل عن النيوزفيد الرئيسى، وتظهر Fleets الحسابات التى يتابعها المستخدمون فى الجزء العلوى من حسابهم، ويتم إرسال أى ردود عليها إلى صناديق البريد الوارد للمستخدمين.

وسميت الميزة بهذا الاسم لأنها من المفترض أن تمثل أفكار الناس "العابرة"، وفى حين أن الكثير من المستخدمين حاولوا بوضوح المشاركة فى الحدث بمجرد إطلاق الميزة، فإن Fleets تعرضت للانتقادات، إذ أثار المستخدمون مخاوف بشأن إمكانية إساءة استخدام المشاركات المؤقتة وتساءلوا عما إذا كانت المنصة قد حددت جميع الطرق المختلفة التى يمكن استخدامها فى التحرش.