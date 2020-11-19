Realme 7 5G‏ يأتي مع دعم ‏‎5G‎‏ وسعر منافس جدًا

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة (ريلمي) Realme عن هاتفها الذكي الأحدث (ريلمي 7 5جي) Realme 7 5G الذي يمتاز بأنه هاتف منخفض السعر مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ويحتوي الهاتف الجديد معالجًا ثماني النوى من نوع Dimensity 800U 5G الذي يعمل بتردد 2.4 جيجاهرتز مع معالج الرسومات Mali-G57. وصُنع المعالج بتقنية 7 نانومتر، وهو يحتوي مودمًا لدعم شبكات الجيل الخامس، ويدعم استخدام شريحتي اتصال 5G SIM.

ويقدم Realme 7 5G ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

كما يقدم الهاتف شاشة من نوع LCD بقياس 6.5 بوصات وبدقة +FHD، وهي تدعم معدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتز. وتحتوي الشاشة ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل. أما حساس البصمة فهو يأتي مدمجًا في زر الطاقة على جانب الهاتف.

وعلى ظهر Realme 7 5G، هناك كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وكاميرا ثانية بدقة 8 ميجابكسل، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 119 درجة مع فتحة عدسة f/2.3، أما الكاميرتان الثالثة، والرابعة، فهما تأتيان بدقة 2 ميجابكسل لكل منهما.

وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم realme UI المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10 من شركة جوجل. وتأتي البطارية أيضًا بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 30 واطًا.

ويتوفر هاتف Realme 7 5G في أوروبا بسعر 279 يورو لخيار 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت، ولكن خلال المدة بين 27 و30 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري سيتوفر بسعر 229 يورو فقط، ليصبح بذلك الهاتف أرخص هاتف 5G في أوروبا.

وبعد أن أعلنت شركة (ريلمي) عن ساعتها الذكية الأولى (ريلمي ووتش) Realme Watch في شهر أيار/ مايو الماضي، أعلنت في وقت سابق من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري عن ساعتها الجديدة (ريلمي ووتش إس) Realme Watch S.

وتقدم ساعة Realme Watch S الجديدة شاشة دائرية الشكل بقياس 1.3 بوصة وبدقة 360×360 بوصة، وهي تمتاز بوجود حساس ضوئي يُعدِّل تلقائيًا مستوى السطوع بناءً على الإضاءة المحيطة.