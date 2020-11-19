يوتيوب تختبر الإعلانات الصوتية أثناء التشغيل في الخلفية

دبي - يزن راشد - أعلنت منصة يوتيوب عن خطط لإدخال الإعلانات الصوتية، التي يتم تصميمها لربط العلامات التجارية بالجماهير التي تستمع بانتظام إلى الموسيقى والبودكاست.

وفي المرحلة التجريبية حاليًا، تستهدف الإعلانات الصوتية الجديدة من يوتيوب الشركات التي تتطلع إلى توسيع مدى الوصول وزيادة الوعي بالعلامة التجارية بكفاءة.

ووفقًا لتصريحات (ميليسا هسيه نيكوليتش) Melissa Hsieh Nikolic، مديرة المنتج في إعلانات يوتيوب، فإن أكثر من 75 في المئة من حملات الإعلانات الصوتية المقاسة عبر يوتيوب أدت إلى زيادة كبيرة في الوعي بالعلامة التجارية.

وقالت نيكوليتش: ​​إن أحد العملاء، (شاترفلاي) Shutterfly، شهد زيادة بنسبة 14 في المئة في تذكر الإعلان و 2 في المئة في الأفضلية بعد تشغيل الإعلانات الصوتية.

وتستهدف أحدث ميزة أولئك الذين يستخدمون المنصة بشكل أساسي كخدمة مفضلة لديهم للاستماع إلى الموسيقى والبودكاست.

وتتشابه فكرة هذه التجربة الإعلانية مع ما قد تصادفه من خلال العضوية المجانية عبر سبوتيفاي.

وتبلغ مدة الإعلانات نحو 15 ثانية، وتركز بشكل أساسي على الصوت، لكنها تظل تشتمل على مكون مرئي، مثل: صورة ثابتة أو رسوم متحركة قصيرة.

وقدمت نيكوليتش ​​بعض الإرشادات حول إنشاء محتوى مقنع: يجب أن يلعب الصوت دورًا رائدًا، ويجب فهم موضوع الإعلان بوضوح عند إغماض العينين، ويجب أن تكون واضحًا ومحددًا في رسالتك، مع اختيار صوت محبب لإيصال الإعلان.

ولتلبية احتياجات أولئك الذين يزورون يوتيوب بانتظام للاستماع إلى الموسيقى، كشفت المنصة أنها ستطلق مجموعات موسيقية ديناميكية، وهي مجموعات مخصصة من القنوات التي تركز على الموسيقى عبر الأنواع الشعبية.

وقالت المنصة: إن العلامات التجارية ستكون قادرة بسهولة على استهداف هذه المجموعات وتحقيق نتائج للنشاط التجاري.

وقالت نيكوليتش: ​يمكن العلامات التجارية الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص أكثر من أي وقت مضى عندما تستخدم إعلانات الفيديو والصوت معًا.

وتتاح للعلامات التجارية الفرصة لتقديم عروض أسعار عبر الإعلانات الصوتية من خلال إعلانات جوجل ومنصة Display & Video 360 على أساس التكلفة لكل ألف ظهور باستخدام خيارات الاستهداف نفسها.

وتزعم المنصة أن أكثر من 50 في المئة من المشاهدين الذين يستهلكون محتوى موسيقيًا في يوم واحد يستهلكون أكثر من 10 دقائق من مقاطع الفيديو الموسيقية، مما يثبت مدى شعبية مثل تلك المقاطع.