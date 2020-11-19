موزيلا تقدم نسخة جديدة من فايرفوكس بأداء أسرع

دبي - يزن راشد - أطلقت مؤسسة موزيلا النسخة 83 من متصفحها للويب فايرفوكس لأنظمة ويندوز وماك ولينكس، وتتضمن النسخة الجديدة وضع HTTPS-Only، وتحسينات في الأداء، وعدد قليل من ميزات المطور الجديدة.

ووفقًا لموزيلا، يمتلك فايرفوكس نحو 225 مليون مستخدم نشط، مما يجعله منصة رئيسية لمطوري الويب.

وتصدر موزيلا إصدارات جديدة من متصفح الويب كل أربعة أسابيع، ومن المفترض وصول النسخة 84 من فايرفوكس في منتصف شهر ديسمبر.

وتعرضت موزيلا حديثًا لعمليات تسريح للموظفين، وهي تشعر الآن بالقلق حيال أن تضرر بسبب قضية جوجل لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة.

وضاعفت الشركة من مستوى الخصوصية والأمان هذا العام، وتراهن على أنها ستتمكن من استعادة الشركات والمطورين والمستخدمين من خلال حماية بياناتهم.

وتتميز النسخة 83 من متصفح فايرفوكس بوضع HTTPS-Only، حيث يحاول المتصفح إنشاء اتصالات آمنة بكل موقع ويب، وإذا لم يستطع، فإن فايرفوكس يطلب إذنك قبل الاتصال بموقع لا يدعم الاتصالات الآمنة.

ويمثل HTTPS الإصدار الأكثر أمانًا من بروتوكول الإنترنت HTTP المستخدم لتوصيل المستخدمين بمواقع الويب.

وتعتبر الاتصالات الآمنة إجراءً ضروريًا لتقليل حقن المحتوى، الذي يمكن أن يؤدي إلى التنصت والهجمات وتعديل البيانات الأخرى.

ويتم الاحتفاظ ببيانات، مثل: كلمات المرور وأرقام بطاقات الائتمان والمعلومات الحساسة الأخرى، في مأمن من الجهات الخارجية.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين أن يكونوا أكثر ثقة في أنهم يتواصلون مع موقع الويب الصحيح.

وفي حين أن غالبية مواقع الويب تدعم HTTPS، فإن الكثير منها يعود إلى استخدام بروتوكول HTTP غير الآمن والقديم.

وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن شبكة الويب الملايين من روابط HTTP القديمة التي تشير إلى إصدارات غير آمنة من مواقع الويب.

وتحاول موزيلا دفع مستخدمي فايرفوكس إلى استخدام HTTPS دائمًا، ويضمن وضع HTTPS-Only عدم قيام المتصفح بإجراء أي اتصالات غير آمنة دون إذن.

وسواء قمت بالنقر فوق ارتباط HTTP أو إدخال عنوان HTTP يدويًا، فإن فايرفوكس في هذا الوضع يستخدم HTTPS بدلاً من ذلك.

ويمكن لمتصفح فايرفوكس قريبًا تمكين وضع HTTPS-Only افتراضيًا، لكن العقبة الرئيسية التي تمنع موزيلا من القيام بذلك الآن هي أن بعض مواقع HTTPS لا تزال تقدم موارد، مثل: الصور أو مقاطع الفيديو، عبر HTTP.

ونتيجة لذلك، قد تتعطل المواقع أو لا تبدو بشكل صحيح في هذا الوضع.