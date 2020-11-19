شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تكشف عن أول لوح طائر في البلاد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الجوي الصينية في الـ10 من نوفمبر الجاري أول لوح طائر يمكن استخدامه في مكافحة الحرائق، والعمل على ارتفاع عال، والبحث عن المنكوبين في بيئة التضاريس المعقدة، وتقول المؤسسة إن اللوح الطائر يمكنه الطيران على ارتفاع لا يزيد عن ألف متر، وهو قادر على إكمال رحلات تصل إلى 20 كلم فى الرحلة الواحدة، بحسب ما نشرت شبكة تليفزيون الصين الدولية.



أثناء تجربة اللوح الطائر

من ناحية أخرى، كان مهندسون من استوديو ديزاينوركس التابع لشركة السيارات الألمانية بي إم دبليو قد طوروا بدلة مجنحة مزودة بمراوح دفع كهربائية تثبّت على الصدر وتتيح لمرتدي البدلة التحليق بسرعات عالية تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، وفقاً لتقرير موقع نيو أتلاس.



اللوح الطائر

ووفقا لما ذكره موقع "مرصد المستقبل" الإماراتى، فإنه بدلاً من مجرد السباحة في الهواء والانزلاق نحو الأسفل، كما تفعل البدلات المجنحة التقليدية، فإن نظام الدفع الذي طورته بي إم دبليو والذي يولد 20 حصانًا، يتيح لمرتدي البدلة زيادة ارتفاعهم، ما دام شحن البطارية فوق مستوًى معين.

جُرّب هذا الابتكار الفريد في أنفاق هوائية مخصصة للاختبار تحاكي حالة الطيران، ثم أجريت عشرات القفزات التجريبية، وخلال العرض العلني الأول، مكّنت البدلة البهلواني الجريء بيتر سالزمان من التحليق بمحاذات قمم جبل ديل برودر، في الجزء النمساوي من سلسلة جبال الألب.