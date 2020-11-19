شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد روس يتخلصون من منشفات متسخة بالفضاء المفتوح.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت لقطات فيديو للبث المباشر من المحطة الفضائية الدولية، حيث يعمل رائدا الفضاء الروسيان سيرجى ريجيكوف و سيرجى كود سفيرتشكوف، أنهما رميا منشفتين متسختين إلى الفضاء المفتوح، إذ نفذ رائدا الفضاء الأعمال الفنية فى كتلة "زفيزدا"، حيث كميات كبيرة من السخام، واضطرا إلى استخدام منشفتين لإزالة آثار الاتساخ عن بذلتيهما الفضائيتين، قبل أن يتم التخلص منهما برميهما فى الفضاء المفتوح، وقال أحد رائدى الفضاء إن "المنشفتين ابتعدتا بصورة جميلة".

وقد خرج رائدا الفضاء الروسيين، العضوين فى طاقم المحطة الفضائية الدولية سيرجى ريجيكوف وسيرجى كود سفيرتشكوف، خرجا إلى الفضاء المفتوح يوم الأربعاء.

وقد تعهد رائد الفضاء الروسى سيرجى كود سفيرتشكوف، فى مؤتمر صحفى عقده فى مركز تدريب رواد الفضاء، بإظهار الود والتفاهم إذا التقى نوعا من الحياة العالقة خارج الأرض.

ووفقا لما ذكره موقع "RT" قال: "أظن أننا سنبدى الود والتفاهم عند لقائنا بحياة عاقلة خارج الأرض، شأنها شأن حياة عاقلة وغير عاقلة أرضية، كما نفعل كل يوم".

وحسب رائد الفضاء لا توجد أية تعليمات بهذا الشأن، إذ أن أحدا لم يشهد إلى حد الآن اهتماما تبديه حضارات عاقلة خارج الأرض".