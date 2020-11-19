شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخفض رسوم متجر التطبيقات إلى النصف لغالبية المطورين.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبل تخفيض مقدار العمولة التى تفرضها على مطورى التطبيقات كجزء من برنامج الأعمال الجديد الذى كشفت عنه الشركة الأمريكية، إذ سيدفع المطورون الذين يكسبون أقل من مليون دولار سنويًا 15 بالمئة على جميع المعاملات، أى نصف المعدل الحالى البالغ 30 بالمئة.

وتقول أبل، إن البرنامج الذى سيبدأ فى الأول من يناير 2021 سينطبق على مبيعات التطبيقات وعمليات الشراء داخل التطبيق، وسيفيد "الغالبية العظمى" من المطورين على المنصة.

وقال الرئيس التنفيذى للشركة تيم كوك، "الشركات الصغيرة هى العمود الفقرى لاقتصادنا العالمى، والبرنامج سيساعدهم على كتابة الفصل التالى من الإبداع والازدهار على متجر التطبيقات".

ستحدد الشركة مجموعة أكثر تفصيلاً من القواعد فى المستقبل، لكن الجوهر الأساسى هو أن أى شركة تحقق أقل من مليون دولار تدفع عمولة بنسبة 15 بالمئة فقط، وعندما تصل إلى المليون، سيتم تطبيق معدل عمولة 30 فى المئة لبقية ذلك العام، وإذا تراجعت إيراداتها المستقبلية إلى أقل من مليون دولار، فستعود تلقائيًا إلى التعريفة الأرخص.

لن تشهد الشركات الأكبر التى تحقق أكثر من مليون دولار سنويًا أى تغيير فى أعمالها مع بقاء معدل 30 بالمئة فى مكانه، وتقول شركة أبل إن الرسوم التى تتقاضاها تُستخدم لتوفير نظام أساسى آمن لتطوير التطبيقات والمبيعات للمطورين والمستخدمين على حدٍ سواء، كما أنها تمكن هذه الشركات من الوصول إلى سوق يبلغ حوالى 1.5 مليار جهاز قيد الاستخدام حول العالم.

لطالما كان معدل عمولة أبل مثيرا للجدل منذ الأيام الأولى لمتجر App Store، واعتمدته العديد من منصات التطبيقات الأخرى، لكن بعض المطورين انزعجوا من سيطرة أبل على عملية مراجعة التطبيقات، وشعروا أن التخفيض بنسبة 30 فى المئة غير عادل، فعلى سبيل المثال، قامت شركة Epic Games المطورة للعبة Fortnite، بخرق قواعد متجر التطبيقات عن قصد بشأن عمليات الشراء داخل التطبيق احتجاجًا على النظام الحالى، ورداً على ذلك، حظرت أبل Epicمن App Store حتى يحين الوقت الذى تلتزم فيه بالقواعد، وهى معركة تدور حاليًا فى عدد من قاعات المحاكم فى جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك أستراليا.