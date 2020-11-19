تكنولوجيا: تعملها ازاى.. كيفية تمكين المصادقة الثنائية على أجهزة أبل ورفع أمانها

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ووفقا لما ذكره "business insider"، تجعلك ميزة المصادقة الثنائية ستحتاج إلى إدخال ليس فقط كلمة المرور الخاصة بك، ولكن أيضًا رمز مكون من ستة أرقام يتم إرساله إلى جهازك الموثوق به في كل مرة تريد فيها تسجيل الدخول إلى حسابك.
خطوات تفعيل هذه الميزة على جهاز iPhone أو iPad:
1. تأكد من تحديث جهازك إلى iOS 10.3 على الأقل قبل البدء، ثم ضغط على أيقونة الإعدادات على الشاشة الرئيسية لجهازك.
2. اضغط على اسمك أعلى قائمة الإعدادات، ثم اضغط على "كلمة المرور والأمان". قد تحتاج إلى إدخال كلمة مرور iCloud الخاصة بك.
3. أدخل رقم هاتف جديد موثوق به وتحقق منه، يجب أن يكون هذا إما رقم جهازك إذا كنت تستخدم أيفون أو رقم هاتفك على أي هاتف تستخدمه.
4. اضغط على "إرسال" ، والذي سيطلب من أبل إرسال رسالة إلى رقم هاتفك تحتوي على رمز مكون من ستة أرقام.
5. أدخل الرمز في المربع حيث يُطلب منك، والذي سيؤدي إلى تشغيل المصادقة ذات العاملين.
خطوات تفعيل المصادقة على جهاز Mac:
1. تأكد من تحديث جهاز Mac الخاص بك إلى أحدث نظام تشغيل، ثم اضغط فوق قائمة أبل وافتح تفضيلات النظام.
2. اضغط فوق "معرف أبل" ثم افتح "كلمة المرور والأمان" بالضغط المزدوج.
3. اضغط على "تشغيل المصادقة ذات العاملين"، سيتم حماية هويتك بعد ذلك.
تجدر الإشارة إلى أنه إذا قمت بإنشاء معرف أبل الخاص بك في iOS 10.3 أو macOS 10.12.4 أو أحدث، فسيتم تشغيل المصادقة المكونة من خطوتين تلقائيًا ولن تحتاج إلى اتباع الخطوات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى ذلك، إذا قررت في أي وقت أنك لم تعد ترغب في استخدام الميزة، فيمكن تعطيلها في أي وقت.
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