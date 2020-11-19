تكنولوجيا: إعلان تشويقي من ZTE لإصدارها الخاص المرتقب Axon 20 5G Extreme

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت ZTE إعلان تشويقي لإصدارها الخاص المرتقب Axon 20 5G Extreme الذي ينطلق قريباً باللون البرتقالي مع شعار Axon في الجهة الخلفية.

لم تقدم ZTE الكثير من التفاصيل في إعلانها التشويقي حول إصدارها الخاص Axon 20 5G Extreme، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الهاتف سيأتي بمميزات الإصدار الأصلي في الشاشة، حيث جاء هاتف Axon 20 5G بشاشة OLED بحجم 6.92 إنش، وجودة عرض FullHD بلس، مع معدل تحديث 90Hz.

ويعد هاتف Axon 20 5G أول إصدار في العالم ينطلق للأسواق بتصميم الكاميرة أسفل الشاشة، لذا من المتوقع أن تأتي في مواصفات الإصدار الخاص أيضاً Axon 20 5G Extreme.

كما تأتي كاميرة السيلفي المدمجة أسفل الشاشة بدقة 32 ميجا بيكسل، أيضاً يتضمن الهاتف إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، مع اثنان من المستشعرات بدقة 3 ميجا بيكسل لعمق التصوير و macro.

ولقد قدمت ZTE هاتف Axon 20 5G برقاقة معالج Snapdragon 765G، كما يضم بطارية بقدرة 4220 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30W ومنفذ USB C للشحن، أيضاً يدعم الهاتف نظام Android 10، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

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