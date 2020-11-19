الإعلان رسميًا عن الهاتف Realme 7 5G مع شاشة بحجم 6.5 إنش، والدعم لشبكات 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة Realme اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme 7 5G ليكون بمثابة بديل عالمي للهاتف Realme V5 5G المتاح حاليًا بشكل حصري في الصين.

وكما تلاحظون في الصورة أعلاه، فالهاتف Realme 7 5G الجديد يضم أربع كاميرات في وحدة مستطيلة الشكل تتواجد في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية، ويضم كذلك الكاميرا الأمامية في الثقب الذي يتواجد في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. وعلاوة على ذلك، فهذه الصور تكشف لنا كذلك أن الهاتف Realme 7 5G يضم مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، وأزرار التحكم بالصوت ومنفذ الشريحة SIM في الجانب الأيسر.

وفيما يخص المواصفات التقنية، فقد إتضح الآن أن الهاتف Realme 7 5G يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Dimensity 800U بتردد 2.4GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W مما يتيح إعادة شحن البطارية بالكامل في غضون 65 دقيقة.

وإلى جانب ذلك، فقد تأكد كذلك أن الهاتف Realme 7 5G يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وبالضبط شبكات Sub-6GHz المستقلة وغير المستقلة، ويضم أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميغابكسل أيضًا للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وفيما يخص الكاميرا الأمامية، فهي تمتاز بدقة 16 ميغابكسل. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة Realme UI.

الهاتف Realme 7 5G يبدو جذابًا جدًا للمستهلكين، فهو يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويضم بطارية كبيرة، ومعروض للبيع بسعر مغري للغاية، فهذا الهاتف يُكلف ما يُعادل 215 دولار أمريكي 279£، ولكنه سيكون متاحًا مقابل 229£ فقط في الفترة ما بين 27 و 30 نوفمبر.