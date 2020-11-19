شركة Huawei تدحض الشائعات التي تدور حول إنفصالها عن شركة Leica

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس إدعى المسرب الصيني البارز Digital Chat Station أن علاقة العمل التي تربط Huawei مع Leica قد شارفت على النهاية. ومع ذلك، سارع متحدث بإسم شركة Huawei إلى القول بأن ” هذه أخبار مزيفة تمامًا “، بينما قال ممثلو Leica أنهم لا يملكون أي معلومات ” حول إنهاء العلاقة “.

عادة ما يُوفر المُسرب المذكور آنفًا معلومات صادقة حول الأجهزة القادمة من مختلف الشركات، وخاصة الصينية منها، ولكن يبدو أنه تلقى بعض الأخبار المزيفة هذه المرة. وإلى جانب ذلك، فقد إدعى Digital Chat Station أيضًا أن العديد من الشركات المحلية الأخرى قد تواصلت بالفعل مع العلامة التجارية الألمانية الرائدة في مجال الكاميرات من أجل التعاون.

بدأت شركة Leica المعروفة بخبرتها الكبيرة والطويلة في مجال الكاميرات بالتعاون مع شركة Huawei لتطوير كاميرات الهواتف الذكية منذ العام 2016. وقد نتج عن هذا التعاون إطلاق العديد من الكاميرات الرائعة، بدءًا من الهاتف Huawei P9 الذي كان يملك آنذاك ” إحدى أفضل الكاميرات في السوق ” وصولاً إلى الهاتف Huawei Mate 40 Pro الذي يتسيد الآن قائمة الهواتف الذكية الأفضل على مستوى قدرات التصوير.