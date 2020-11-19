«الأرصاد» تكشف خريطة الأمطار حتى الثلاثاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم عن خريطة جديدة لسقوط الأمطار تبدأ من غدا الجمعة وتستمر حتى الثلاثاء المقبل.

ومن المتوقع أن يشهد غدا الجمعة على السواحل الشمالية أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من «الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد العريش - رفح».

وبالنسبة للوجه البحري فتشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من على بعض المناطق من الوجه البحري «كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية».

بينما القاهرة الكبرى تشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد جنوب وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من مدن القناة وشمال الصعيد «الفيوم - بني سويف - المنيا»، وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر «حلايب - شلاتين - رأس بناس».

السبت

تشهد السواحل الشمالية السبت أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من «الأسكندرية - مطروح- السلوم- رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح»، والوجه البحري يشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من «كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية» وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر تشهد أمطار خفيفة على بعض المناطق من «حلايب - شلاتين - رأس بناس».

الأحد

تشهد السواحل الشمالية الأحد أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من «الأسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد العريش - رفح»، والوجه البحري يشهد أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من «كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية».

الإثنين

تشهد السواحل الشمالية الإثنين أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من «الأسكندرية - مطروح- السلوم - رشید»، وشمال الوجه البحري يشهد أمطار خفيفة على بعض المناطق من «كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية».

الثلاثاء

تشهد السواحل الشمالية أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من «الأسكندرية - مطروح - السلوم - رشید».