أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بيانا" تفصيليا" بالهزة الأرضية، التي سجلتها محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد اليوم الخميس 19 نوفمبر.
وأشار المعهد في بيانه، إلى أن الهزة الأرضية وقعت في شرق القاهرة وعلى بعد 13 كم جنوب شرق العاصمة الإدارية، الساعة 11:33 صباحا، بقوة 3.0 درجة على مقياس ريختر.
وأوضح أن احداثيات الهزة الأرضية كانت على خط عرض 29.91 شمالا، وخط الطول 31.84 شرقاً.
كانت هذه تفاصيل خبر هزة أرضية تضرب «شرق القاهرة» والمعهد القومي للبحوث يصدر بياناً بتفاصيلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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